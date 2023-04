Legende: Ein intensiver Final wartet Für Genf und Biel. KEYSTONE/Martial Trezzini

Die Spieldaten

Freitag, 14. April in Genf

Sonntag, 16. April in Biel

Dienstag, 18. April in Genf

Donnerstag, 20. April in Biel

ev. Samstag, 22. April in Genf

ev. Dienstag, 25. April in Biel

ev. Donnerstag, 27. April in Genf

Der Weg in den Final

Von Genf-Servette:

Viertelfinal: 4:2 gegen den HC Lugano

Halbfinal: 4:1 gegen den EV Zug

Gegen Lugano machten die Genfer den Unterschied erst in den Spielen 5 und 6. Dank zwei klaren Siegen sicherte sich der Quali-Sieger den Halbfinal-Einzug. Dort liessen sie Meister Zug kaum eine Chance. Nach dem Break in Spiel 4 (3:2 n.V.) machten die «Grenat» im 5. Spiel mit einem Heimsieg alles klar. Überhaupt waren die Genfer in der Les-Vernets-Halle in den Playoffs ganz stark: Kein einziges Heimspiel ging verloren.

Von Biel:

Viertelfinal: 4:2 gegen den SC Bern

Halbfinal: 4:0 gegen die ZSC Lions

Die Bieler zeigen sich nach der starken Qualifikation auch in den Playoffs in bestechender Form. Die einzige Baisse leisteten sich die Seeländer im Viertelfinal, wo sie Bern nach einer 2:0-Führung in der Serie nochmals herankommen lassen mussten. Im Anschluss an diese beiden Niederlagen drehte Biel wieder auf und reihte gleich 6 Siege aneinander. Dank des «Sweeps» gegen die ZSC Lions steht Biel zum ersten Mal seit Einführung der Playoffs 1985/86 im Final.

Wer wird Schweizer Meister? HC Genf-Servette HC Genf-Servette % EHC Biel EHC Biel % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Direktduelle: 8:4 Punkte für Genf

17.09.2022: Biel - Genf-Servette 2:0

15.11.2022: Genf-Servette - Biel 6:2

20.01.2023: Biel - Genf-Servette 2:3 n.V.

21.01.2023: Genf-Servette - Biel 4:1

Gut zu wissen