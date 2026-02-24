Legende: Haben noch Hoffnungen auf die Play-Ins Die Spieler des EHC Biel Pascal Muller/freshfocus

Die Positionen in der National League scheinen vor dem Re-Start nach der Olympia-Pause mehrheitlich bezogen. Es wäre schon mit ein kleineres Hockey-Wunder, falls ein Team in den abschliessenden sechs Runden noch aus den Top 6 und damit aus den direkten Playoff-Plätzen fällt.

Weitaus interessanter ist der Kampf um die vier Play-In-Plätze. Biel (11.) dürfte diese noch nicht abgeschrieben haben, muss gegenüber den Kantonsrivalen Langnau (10./64) und SCB (9./64) aber noch fünf Punkte aufholen. Gegen beide Teams dürfen die Seeländer noch im Direktduell ran.

Kloten in Gefahr

Kloten (12.) hat nur noch theoretische Chancen auf einen Play-In-Platz, droht aber noch in den Playouts zu zu landen. Ambri auf Platz 13 liegt derzeit nur einen Zähler zurück. Ein Direktduell steht nicht mehr auf dem Programm.

Über diese Sorgen kann Davos nur schmunzeln. Der souveräne Leader hat den Quali-Sieg so gut wie auf sicher und kann noch einen Rekord ins Visier nehmen. Gewinnen die Bündner sämtliche verbliebenen Spiele nach 60 Minuten, fällt der Punkterekord des EVZ (119) aus der Saison 2020/21.

National League