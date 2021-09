In einer attraktiven Partie behält Lugano die Oberhand und bezwingt Genf-Servette auswärts verdient mit 5:3.

Die Tessiner gehen 3 Mal in Führung, 2 Mal können die Genfer prompt reagieren.

In den weiteren Partien der National-League-Vollrunde feiern Biel, Ajoie und die ZSC Lions jeweils klare Siege.

Es war beste Werbung für das Schweizer Eishockey, was bei der Rückkehr von Lugano-Coach und «Mister Servette» Chris McSorley in die Eishalle «Les Vernets» geboten wurde. Bereits das 1. Drittel zwischen Servette und Lugano hätte 4:4 enden können, denn beide Teams verzeichneten gute Chancen, konnten davon aber jeweils nur eine nutzen.

10. Minute: Calvin Thürkauf markiert per Shorthander die Gästeführung, nachdem Mitspieler Alessio Bertaggia beim Abschluss noch entscheidend gestört wird.

Calvin Thürkauf markiert per Shorthander die Gästeführung, nachdem Mitspieler Alessio Bertaggia beim Abschluss noch entscheidend gestört wird. 11. Minute: Noch im selben Powerplay gleicht Genf in Person von Daniel Winnik aus. Der 36-Jährige verwertet, nachdem ein Abschluss am Tor vorbei zischt und zur idealen Vorlage avanciert.

Schliessen 00:14 Video Thürkauf schiesst Lugano in Unterzahl in Front Aus Sport-Clip vom 18.09.2021. abspielen 00:11 Video Winnik gleicht im Gegenzug für Servette aus Aus Sport-Clip vom 18.09.2021. abspielen

Die Geschichte wiederholt sich

Im 2. Drittel zeigte sich das gleiche Bild: Die Tessiner erarbeiteten sich Vorteile, während bei den «Grenat» die Absenz von Captain Noah Rod, der sich am Freitag im Derby gegen Lausanne verletzt hatte, deutlich spürbar war. Wiederum fielen 2 Tore innert kürzester Zeit.

27. Minute: Julian Walker trifft für Lugano zur neuerlichen Führung, nachdem er von Topskorer Luca Fazzini ideal lanciert wird.

Julian Walker trifft für Lugano zur neuerlichen Führung, nachdem er von Topskorer Luca Fazzini ideal lanciert wird. 28. Minute: Praktisch im Gegenzug gleicht Tyler Moy mit einem trockenen Schuss unter die Latte zum 2:2 aus.

Schliessen 00:12 Video Walker markiert die neuerliche Tessiner Führung Aus Sport-Clip vom 18.09.2021. abspielen 00:10 Video Genfs Moy mit dem 2:2-Ausgleich Aus Sport-Clip vom 18.09.2021. abspielen

Im Anschluss suchten die «Bianconeri» zum 3. Mal den Führungstreffer an diesem Abend. Nachdem Bertaggia kurz nach Spielhälfte noch am Pfosten gescheitert war, erwischte Troy Josephs in der 34. Minute Servette-Goalie Gauthier Descloux zwischen den Beinen. Für den Genfer Schlussmann war die Partie nach 2 Dritteln zu Ende.

Goaliewechsel bleibt unbezahlt

Der Wechsel verfehlte aber die gewünschte Wirkung, denn Lugano erhöhte mit der 1. Chance im 3. Drittel durch Giovanni Morini auf 4:2. Stéphane Charlin, der Neue im Genfer Tor, musste sich im Anschluss ein weiteres Mal bezwingen lassen, sodass sich das 3:5- der «Grenat» nicht mehr auf den Ausgang des Spiels auswirkte.