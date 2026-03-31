Legende: Genfer Matchwinner Jesse Puljujärvi. Keystone/Laurent Gillieron

Genf gewinnt das 6. Spiel der Viertelfinal-Serie gegen Lausanne auswärts mit 4:3 n.V.

Matchwinner für den Quali-Dritten ist Jesse Puljujärvi, der in der 64. Minute zum Sieg trifft.

Am Donnerstag kommt es in Genf zum alles entscheidenden Spiel.

Irgendwann musste sie kommen, die erste Verlängerung in den diesjährigen National-League-Playoffs. In der 21. Begegnung war es soweit: Das 6. Spiel zwischen Lausanne und Genf ging in eine Overtime.

Diese dauerte dann aber bloss 231 Sekunden. Jesse Puljujärvi lenkte einen Schuss von Markus Granlund technisch hochstehend und vor allem perfekt ab und sorgte für das 4:3 der Gäste. Damit kann der Quali-Dritte am Donnerstag in der eigenen Arena den Halbfinal-Einzug perfekt machen.

Nach dem Goaliewechsel dreht Genf auf

Puljujärvi vollendete in der Verlängerung ein erstaunliches Comeback der Calvinstädter. Diese hatten nämlich nach 34 Minuten scheinbar hoffnungslos 0:3 im Hintertreffen gelegen. Es sah so düster aus für die Gäste, dass Coach Ville Peltonen einen Goaliewechsel vollzog. Stéphane Charlin, der beim 3. Gegentreffer nicht gut ausgesehen hatte, wurde durch Robert Mayer ersetzt. Dieser kam so zu seinem 1. Playoff-Einsatz seit der Final-Serie 2023.

Mayer machte seine Sache gut, musste aber fast keinen Schuss abwehren. Denn seine Vorderleute drehten so richtig auf und brillierten im Powerplay: Jimmy Vesey (35.), Puljujärvi (47.) und Vili Saarijärvi (50.) trafen allesamt in Überzahl und machten aus dem 0:3 ein 3:3. Damit wurden sämtliche Genfer Treffer von Import-Spielern erzielt.

Kahun-Doppelpack ohne Wert

Lange hatte es so ausgesehen, als würde Lausanne nach dem Break am Sonntag den Sack bei erstbester Gelegenheit zumachen. Der Deutsche Dominik Kahun (11. und 30.) und der Kanadier Drake Caggiula (34.) sorgten für die komfortable Führung und Jubelgesänge auf den Rängen. Doch Lausanne hatte die Rechnung nicht mit dem an diesem Abend überragenden Genfer Powerplay gemacht (3 Tore bei 4 Gelegenheiten).

Somit kommt es am Dienstag zu einer alles entscheidenden 7. Partie. Genf geniesst dabei Heimrecht. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

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