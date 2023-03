Legende: Olofsson macht das 2:0 Der Bieler Topskorer verlädt Keeper Wüthrich und trifft backhand. Keystone/Peter Schneider

Biel schlägt Bern in der National League im 1. Playoff-Viertelfinalspiel mit 3:0.

Sämtlichen Treffern des Heimteams gehen individuelle Fehler beim SCB voraus.

Ebenfalls einen klaren Heimsieg feiert am Dienstag Genf-Servette gegen Lugano.

Der EHC Biel ist optimal in die Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den SC Bern gestartet. Der Quali-Zweite, der alle vier bisherigen Playoff-Serien gegen die «Mutzen» verloren hatte, wurde beim 3:0-Erfolg vor eigenem Anhang seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Die Seeländer spielten schneller, präziser, effizienter. Und vor allem: Sie leisteten sich wenig Fehler. Ganz im Gegensatz zu Bern, das alle drei Gegentore mit individuellen Fehlern ermöglichte:

4. Minute: Viktor Lööv sitzt auf der Strafbank, Bern kann im Powerplay agieren. Doch an der blauen Linie spielt Ramon Untersander einen fürchterlichen Fehlpass, der von Toni Rajala abgefangen wird. Der Finne setzt beim 2-gegen-1-Konter Robin Grossmann in Szene, der in Unterzahl zum 1:0 trifft.

Audio Interview mit Biel-Torschütze Robin Grossmann 01:53 min Bild: Freshfocus/Urs Lindt abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

31. Minute: Erneut leistet sich der SCB im Aufbau einen Fehler. Dieses Mal ist es Mika Henauer, der die Scheibe verliert. Fabio Hofer setzt Quali-Topskorer Jesper Olofsson in Szene, der den Berner Keeper Philip Wüthrich aussteigen lässt und auf 2:0 erhöht.

32. Minute: 79 Sekunden später fällt die Vorentscheidung. Rajala versucht sein Glück aus spitzem Winkel und erwischt Wüthrich in der nahen Ecke. Dieses Gegentor muss der Keeper auf seine Kappe nehmen.

Eine Berner Reaktion auf die Gegentore blieb aus. Die Gäste schwächten sich auch immer wieder durch – oft unnötige – Strafen selber. Und kam Bern dann doch einmal zu guten Torchancen, scheiterte man entweder am hellwachen Biel-Goalie Harri Säteri oder wie Chris DiDomenico an der Querlatte (51.).

09:28 Video «Sportflash» mit der Zusammenfassung Biel – Bern Aus Sportflash vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 28 Sekunden.

Chance zur Revanche am Donnerstag

Der SCB braucht im 2. Spiel am Donnerstag in Bern eine Leistungssteigerung, will man nicht mit 0:2 ins Hintertreffen geraten. Zwar holten die «Mutzen» vor vier Jahren in der Viertelfinal-Serie ein 0:2 noch auf und kamen mit 4:3 Siegen weiter. Doch die Wiederholung eines solchen Comebacks dürfte für den Quali-Achten gegen diese sattelfesten Bieler diese Saison zur Herkulesaufgabe werden.