Mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen den HC Lugano hat Kloten am Samstagabend den Klassenerhalt fix gemacht. Die Vorlage zum entscheidenden Treffer lieferte Steve Kellenberger – in seinem letzten Heimspiel in der National League. Nach einer 20-jährigen Karriere, 18 davon im Trikot des EHC Kloten, beendet der Captain seine Karriere nach dieser Saison.

Nach dem Spiel wurde Kellenberger von Fans, Teamkollegen und Freunden gefeiert. «Der ganze Tag war extrem speziell», sagte der 39-Jährige nach dem Spiel. «Ich hatte schon sehr wenig geschlafen. Während dem Match konnte ich die Gefühle gut ausblenden, bis ich dann in der Verlängerung noch einmal aufs Eis musste. Dann wusste ich, es ist vorbei.»

Traum erfüllt

Nach der Partie kamen bei Kellenberger dann die Emotionen. Schon als kleiner Junge hätte er von so einer Karriere geträumt, diesen Traum habe er sich erfüllen können: «Es ist extrem schön, dass das so geklappt hat.»

Noch ist die Saison für Kloten aber noch nicht ganz vorbei. Ein Spiel steht noch an, auswärts geht's am Montagabend gegen Genf-Servette. Zum Abschluss noch einmal eine lange Reise für den abtretenden Führungsspieler. Für die Genfer wird es noch darum gehen, den 3. Rang zu sichern, für Kloten verkommt die Partie zum Kehrausspiel.

Noch einmal nach Genf

«Jetzt, wo es um nichts mehr geht, ist es nochmals einfacher, diesen Tag zu geniessen», sagte Kellenberger. Er freue sich auf die lange Reise, «nochmals 12 Stunden im Bus mit den Jungs». Er wolle diesen Tag noch einmal voll auskosten, auch wenn die sportliche Relevanz nicht mehr ganz gegeben ist.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wird Kellenberger dem Verein übrigens erhalten bleiben. Er wird ab Sommer das U18-Team als Trainer übernehmen. Mit seiner Erfahrung wird er den jungen Spielern sicher einiges mit auf den Weg geben können.

