Legende: Werden sich auch im Playoff-Final ein hartes Duell liefern Justin Abdelkader und Henrik Tömmernes. Keystone

Nachdem sich die Calvinstädter bereits am Donnerstag gegen den ZSC durchgesetzt hatten, zog der EV Zug am Samstag durch ein 6:3 gegen Rapperswil nach, womit das Team von Dan Tangnes die Serie mit 3:1 für sich entschied.

Gegen Servette setzten sich die Zentralschweizer in der Qualifikation, welche der EVZ mit einem Punkterekord für sich entschieden hatte, in 4 Duellen 3 Mal durch. Genf traf dafür in den Direktspielen einmal mehr (11:10 Tore).

Serie startet am Montag

Da beide Halbfinal-Serien nicht über die volle Distanz gingen, startet die Final-Serie bereits am Montag (ab 19:45 auf SRF zwei) mit Spiel 1 in Zug. Wie schon in den Halbfinals wird der Playoff-Final im Best-of-5-Format ausgetragen. Alle Partien können Sie jeweils auf SRF zwei oder in der SRF Sport App mitverfolgen. Achtung: Spiel 2 am 5. Mai startet bereits um 19:00 Uhr.

Finalserie zwischen Zug und Servette Spiel 1 in Zug

Montag, 3.Mai

ab 19:45 auf SRF zwei

Spiel 2 in Genf

Mittwoch, 5. Mai

ab 18:55 auf SRF zwei

Spiel 3 in Zug

Freitag, 7. Mai

ab 19:45 auf SRF zwei

evtl. Spiel 4 in Genf

Sonntag, 9. Mai

ab 19:50 auf SRF zwei

evtl. Spiel 5 in Zug

Dienstag, 11. Mai

ab 19:45 auf SRF zwei



Neuer Meister nach über 20 Jahren

Seit 1999 machten der SC Bern, die ZSC Lions, der HC Davos und der HC Lugano den Schweizer Meistertitel unter sich aus. Damit ist in diesem Jahr Schluss. Mit Zug oder Servette wird nach langer Zeit wieder ein anderer Klub Meister werden. Für die Zuger wäre es der 2. Meistertitel nach 1998, in Servettes Klubhistorie fehlt dieser Titel sogar noch gänzlich.

Das wollen die Zuger natürlich so belassen. EVZ-Angreifer Yannick Zehnder: «Wenn wir den Titel wollen, müssen wir unser bestes Niveau zeigen. Bisher war es in den Playoffs noch nicht das Zug, welches sein ganzes Potenzial ausschöpft.» Die Favoritenrolle nimmt der 23-Jährige gleichwohl an: «Wir haben uns diese Rolle in der Qualifikation erkämpft – und das ist etwas Schönes.»