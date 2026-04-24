Gottéron kann sich am Freitag drei Meisterpucks sichern. Die BCF Arena wird zum 100. Mal in Folge ausverkauft sein.

Legende: Kann sich der lautstarken Unterstützung der Fans gewiss sein Gottéron-Goalie Reto Berra. Keystone/Anthony Anex

In Freiburg stimmt momentan alles: Nach dem Tor der lebenden Klublegende Julien Sprunger in der zweiten Verlängerung von Spiel 3 liegen in der Playoff-Finalserie gegen Davos alle Vorteile bei den Saanestädtern. So nahe wie jetzt war man dem ersten Meistertitel seit 1992 nicht mehr. Damals fehlte noch ein Sieg. Doch die «Belle» in der Best-of-5-Serie gegen Bern ging 1:4 verloren.

100 Spiele hintereinander vor vollen Rängen

Womöglich ist das Heimspiel am Freitagabend (ab 20:00 Uhr live im SRF-Ticker) bereits das letzte in dieser Saison. Es ist ein besonderes: Nicht nur, weil sich Gottéron drei Meisterpucks holen könnte. Sondern auch, weil der Klub zum 100. Mal in Folge «guichets fermés» vermelden kann – die BCF Arena wird einmal mehr ausverkauft sein.

Letztmals nicht bis auf den letzten Platz besetzt war die Arena, die auch Austragungsort der Eishockey-WM ist, bei einem Gottéron-Spiel am 7. März 2023. Die Begeisterung der Fans im ganzen Kanton Freiburg ist seit geraumer Zeit gross – und erreicht mehr und mehr ihren Siedepunkt.

Rönnberg dämpft Erwartungen

Roger Rönnberg betätigt allerdings die Euphorie-Bremse. «In der Viertelfinal-Serie gegen die Lakers dachten schon alle, dass wir raus sind. Jetzt glauben alle, dass wir den Titel holen müssen. Aber es ist noch nichts erreicht», lässt sich der Trainer in den Freiburger Nachrichten zitieren.

Der Schwede fordert von seinen Spielern mehr Disziplin. Noch nehme man zu viele Strafen. Fraglich ist der Einsatz von Juuso Arola, der in Spiel 3 nach einem Rencontre mit Filip Zadina (genau wie später der Davoser) vorzeitig vom Eis musste. Möglich ist, dass Patrik Nemeth wieder für den Finnen einspringt.

Umbau zur Unihockey-Arena muss schnell gehen

In Freiburg hofft man, dass die Partie diesmal ohne Zusatzschlaufe auskommt. Gleich nach Spielschluss beginnt nämlich ein Wettlauf gegen die Zeit: Die BCF Arena muss für die Superfinals im Unihockey umgebaut werden, die am Samstagnachmittag über die Bühne gehen (ab 13:10 Uhr live zu sehen bei SRF).

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