Fünfjahresvertrag in Zürich

Sven Andrighetto kehrt auf die nächste Saison hin zurück in die Schweiz. Der 27-Jährige erhält bei seinem Juniorenklub, den ZSC Lions, einen Fünfjahresvertrag bis zur Saison 2024/25. Der Nati-Stürmer spielte bis 2011 an der Limmat, bevor er in die kanadische Top-Juniorenliga wechselte.

2013 schaffte er den Sprung in die NHL und kam ab 2014 für Montreal und später Colorado in insgesamt 227 NHL-Partien zum Einsatz. Dabei verbuchte er 84 Skorerpunkte (32 Tore, 52 Assists). Zuletzt spielte Andrighetto in der russischen KHL für Omsk.

«Technisch und läuferisch versiert»

Mit der Schweizer Nati feierte Andrighetto seinen bisher grössten sportlichen Erfolg: 2018 holte er an der WM in Kopenhagen sensationell die Silbermedaille.

Sportchef Sven Leuenberger ist überzeugt von den Qualitäten des Topstürmers und zeigt sich glücklich: «Sven bringt als Spielmacher und Skorer Qualitäten mit, die wir gut gebrauchen können. Er ist sowohl technisch als auch läuferisch sehr versiert. Schön, dass er uns gegenüber anderen interessierten Klubs bevorzugt hat.»