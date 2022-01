Niederlage beim Leader: SCB-Tief hält an

Der SC Bern verliert in Freiburg 1:3 und kassiert damit die 6. Niederlage in Folge.

Gunderson und Sprunger machen im Schlussdrittel den Sack zu.

Gottéron kehrt damit nach 16 Tagen erfolgreich aus der Quarantäne aufs Eis zurück und feiert den 8. Heimsieg in Serie.

An Philip Wüthrich lag es nicht: Der SCB-Hüter zeigte einen Tag nach seinem 24. Geburtstag etliche Top-Paraden und hielt die Berner bis ins Schlussdrittel im Spiel.

Doch letztlich setzte sich Freiburgs Effizienz durch. Erst nutzte Ryan Gunderson eine Überzahl zur Freiburger Führung (42.). Sein Distanzschuss wurde von einem Berner Verteidiger für Wüthrich unhaltbar abgelenkt.

Sprunger mit herrlichem Solo

In der 51. Minute hatte Julien Sprunger seinen grossen Auftritt. Der Gottéron-Captain eroberte im eigenen Drittel die Scheibe, machte sofort kehrt und schloss nach einem sehenswerten Solo trocken ab.

Schliessen 00:20 Video SCB im Pech: Gunderson-Schuss wird unglücklich abgelenkt Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen 00:17 Video Herrliches Solo von Julien Sprunger Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen

David Desharnais' vermeintliches 4:1 ins leere Tor in der Schlusssekunde zählte nicht, weil der Kanadier einige Zehntelsekunden zu lange zögerte. An der erfolgreichen Rückkehr der «Drachen» nach ihrer 16-tägigen Corona-Pause änderte dies nichts.

Und auch nichts an der Heimserie: Seit dem 30. Oktober (gegen Zug) hat Freiburg zuhause nicht mehr verloren. Das Publikum honoriert die Leistungen – erneut waren über 8400 Fans anwesend.

Trotz Engagement: Schwarze SCB-Serie

Der SCB hatte lange einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Auf die frühe Führung durch Freiburgs Topskorer Chris DiDomenico, der ab kommender Saison für den SCB aufläuft, reagierten die Berner in Person von Christian Thomas noch vor der 1. Pause. Im 2. Drittel hatten die Gäste ein Übergewicht, das sich auch in der höheren Anzahl Torschüsse (14:9), nicht aber in Form von Toren zeigte.

Schliessen 00:38 Video Erst pariert Wüthrich stark, DiDomenico trifft kurz darauf doch Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen 00:16 Video Thomas stochert die Scheibe zum 1:1 ins Tor Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen 01:14 Video Stimmen zu Freiburg-Bern Aus Eishockey – Highlights vom 18.01.2022. abspielen

Damit hält auch die schwarze Serie des SCB im Zähringerderby an. Seit dem 28. Februar 2020 konnten die Berner gegen Freiburg nie mehr gewinnen. Diese Saison war es bereits die 4. Pleite.