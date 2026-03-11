Zwei Tage nach der letzten Quali-Runde sind in Bern die Topskorer der National-League-Teams geehrt worden.

Legende: Gleicher Helm, unterschiedliche Beträge Während Genfs Markus Granlund (rechts) 16'200 Franken sammelte, kommt Klotens Dario Meyer auf 8400 Franken. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Die Topskorer der 14 National-League-Teams haben in der Qualifikation insgesamt 168'600 Franken für den eigenen Nachwuchs gesammelt. Die PostFinance vergütet in der Schweizer Top-Liga jeden Punkt des besten Skorers eines jeden Klubs mit 300 Franken.

Den symbolischen Check mit dem grössten Betrag (16'200 Franken) erhielt Servettes Stürmer Markus Granlund überreicht. Der Finne war mit 22 Toren und 32 Assists der beste Punktesammler der Regular Season. Granlund fing am letzten Spieltag noch den Davoser Captain Matej Stransky (53 Punkte) ab. Der Tscheche war mit 28 Toren der treffsicherste Spieler.

Mit Luca Fazzini (Lugano/47 Punkte), Sven Andrighetto (ZSC Lions/41), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers/36) und Dario Meyer (Kloten/28) erhielten auch vier Schweizer einen Check überreicht.

Die Frauen erhalten einen Pauschalbetrag von 150'000 Franken

Die Qualifikation der Women’s League beendete die Zuger Stürmerin Lara Stalder als beste Skorerin. Die zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinnerin mit der Schweiz erzielte 21 Tore und 32 Assists. Bei den Frauen gibt es einen Pauschalbetrag von 150'000 Franken, der gleichmässig auf die 8 Teams der höchsten Liga verteilt wird (jeweils 18'750 Franken). Damit fliessen bei den Männern und Frauen insgesamt 318'600 Franken in die Nachwuchsabteilungen.