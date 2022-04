Nach einer turbulenten Saison winkt Zugs Fabrice Herzog der Einzug in den Playoff-Final – schon am Donnerstagabend?

Zieht Herzogs EVZ ungeschlagen in den Final ein?

Legende: Auf Finalkurs Fabrice Herzog. Freshfocus/Martin Meienberger

Den Goldhelm als Playoff-Topskorer hat er zwar inzwischen an Jan Kovar weiterreichen müssen. Dennoch war Fabrice Herzog bislang ein Schlüsselspieler der EVZ-Offensive in der Postseason.

Mit 4 Treffern (alle in der Viertelfinalserie gegen Lugano) ist der 27-jährige Ostschweizer bester Torschütze des Teams. Seine Linie mit Sven Senteler und Yannick Zehnder erzielte 10 der bislang 27 EVZ-Playoff-Tore.

Schwierige erste Saisonhälfte

Dabei verlief Herzogs Saison lange nicht nach Wunsch.

Im November wurde er nach einem Crosscheck gegen Freiburgs Mauro Dufner als Wiederholungstäter für 5 Spiele gesperrt und mit 7700 Franken Busse bestraft.

und mit 7700 Franken Busse bestraft. Bis zum Jahreswechsel gelangen ihm nur 4 Tore. Erst im Kalenderjahr 2022 drehte er auf, was für die Qualifikation einen Durchschnitt von 0,68 Skorerpunkten pro Spiel ergab (Rang 69 in der Liga).

In den Playoffs konnte der 1,89-Meter-Mann seine Ausbeute auf 1,14 Punkte pro Spiel steigern. Und ebenso wichtig: In 7 Playoff-Partien musste Herzog erst zweimal die Strafbank aufsuchen.

Auch der Wirbel um die Zivilklage von Berns Eric Blum wegen seines Checks im Februar 2021 scheint derzeit keinen Einfluss auf seine sportliche Leistung zu haben.

Macht Zug den Sack zu?

Am Donnerstagabend können Herzog und der EVZ auswärts beim HC Davos den Final-Einzug perfekt machen. Sein 1. Tor in dieser Serie verpasste der Stürmer am Dienstag knapp. Dabei wüsste er, wie's geht: Seinen letzten Hattrick erzielte Herzog ebenfalls gegen den HCD.