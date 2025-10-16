Legende: HCD-Goalie Sandro Aeschlimann hielt ziemlich alles ... und wenn nicht, dann rettete die Latte. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Für Rekordmeister Davos war das 3:0 in Lugano bereits wieder der 5. Erfolg in Serie und der 14. Sieg im 15. Saisonspiel. Dabei wurde das Team von Josh Holden seinem Ruf erneut gerecht: als effizienter Schnellstarter und als das am häufigsten bestrafte Team der Liga. Enzo Corvi brachte die Bündner bereits nach 16 Sekunden in Führung.

Lugano im Latten-Pech

Trotz der frühen Führung stand der Sieg im Tessin lange auf wackeligen Beinen, nicht zuletzt wegen zahlreicher Strafen. Lugano konnte daraus kein Kapital schlagen: Zwei Lattenschüsse durch Santeri Alatalo (8.) und Luca Fazzini (31.) waren die grössten Chancen für den Tabellen-11. Lugano wurde für einen weitgehend guten Auftritt schlecht belohnt. Sandro Aeschlimann gelang mit 35 Paraden sein erster Shutout der Saison.

Der HCD selbst brachte lediglich 17 Schüsse auf das Tor von Niklas Schlegel. Für die Vorentscheidung sorgte Topskorer und Captain Matej Stransky: Der Tscheche traf in der 43. Minute während einer fünfminütigen Überzahl zum 2:0. Kurz vor Schluss stellte er mit einem Treffer ins leere Tor auf 3:0.

National League