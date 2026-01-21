Legende: Nicht mehr Trainer bei Zug Michael Liniger. KEYSTONE/Christian Merz

Der EV Zug trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Michael Liniger.

Der Klub reagiert damit auf die Krise der Zentralschweizer mit zuletzt zehn Niederlagen in Folge.

Die Nachfolge ist auch schon bekannt: Benoît Groulx übernimmt das Amt.

Es ist ein Personalentscheid, der sich ankündigte. Der EVZ erlebt im Jahr 2026 eine beispiellose Krise von wettbewerbsübergreifend zehn Niederlagen in Serie. Die Equipe aus der Zentralschweiz wartet heuer noch immer auf das erste Erfolgserlebnis.

Am Tag nach dem Halbfinal-Out in der Champions Hockey League verkündeten die Klubverantwortlichen die Freistellung von Trainer Michael Liniger.

Ausschlaggebend war Pleite gegen Ajoie

Dass man sich vom 46-Jährigen trennen würde, stand jedoch schon vor dem Spiel fest, wie CEO Patrick Lengwiler gegenüber SRF erklärt. «Wir haben den Entscheid schon am Nachmittag getroffen. Auch wenn wir gewonnen hätten, wäre es so kommuniziert worden.»

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war demnach die 2:4-Heimniederlage gegen Schlusslicht Ajoie. «Das war ein Must-Win-Game und auch das hat man nicht gewonnen.»

Nun springt Benoît Groulx in die Bresche. Der Kanadier war bis November Trainer beim russischen Klub Traktor Chelyabinsk und übernimmt das Amt beim EVZ bis Ende Saison. 2015 hatte er als U20-Nationalcoach mit Kanada den WM-Titel geholt.

Der 57-Jährige wird am Donnerstag in Zug erwartet und dann das Zepter übernehmen.

