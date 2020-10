Diego Kostner wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das ganze Team muss bis am 5. November in Quarantäne.

HC Ambri-Piotta muss in Quarantäne

In der National League muss ein weiteres Team in Quarantäne. Nach Freiburg, Lugano, Biel und zuletzt den Rapperswil-Jona Lakers ist nun auch Ambri-Piotta betroffen. Grund für die Massnahme ist ein positiver Corona-Test bei Stürmer Diego Kostner. Der Kantonsarzt verordnete daraufhin für die ganze Mannschaft eine Quarantäne bis am 5. November.

Damit kann die Partie der Leventiner gegen den EV Zug vom kommenden Sonntag nicht stattfinden. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt. Bereits das Spiel von Ambri vom Freitag gegen Biel hatte verschoben werden müssen, weil sich die Seeländer in Quarantäne befinden.