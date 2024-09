Im Spiel gegen Lugano am Donnerstag liess der Davoser Evergreen den bisherigen Co-Leader Beat Gerber hinter sich.

Legende: Er läuft und läuft und läuft Andres Ambühl. key/Gian Ehrenzeller

Eigentlich überrascht, dass er den Rekord der meisten Regular-Season-Spiele in der National League bisher noch nicht innehatte – so sehr gehört Andres Ambühl zum Inventar der höchsten Schweizer Liga. Seit dem Jahr 2000 wirbelt der Davoser durch die gegnerischen Abwehrlinien.

Nur während einer Saison war er nicht hierzulande tätig. Von den New York Rangers verpflichtet, spielte Ambühl 2009/10 für das Farmteam Hartford Wolf Pack. In die NHL, wo Körpergrösse ein entscheidendes Kriterium ist, schaffte es der 1,76-m-Mann allerdings nicht.

Sechsfacher Meister

Nach einem dreijährigen Intermezzo bei den ZSC Lions kehrte Ambühl zu seinem geliebten HCD zurück, mit dem er 5 seiner 6 Schweizer Meistertitel (2012 auch mit dem ZSC) sowie 3 Spengler-Cup-Siege feierte.

02:17 Video Andres Ambühl im Porträt (2023) Aus Tagesschau vom 22.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

Vergangenen Samstag wurde «Büehli» 41 Jahre alt, zum Saisonstart am Dienstag gegen Kloten zog er in Sachen Qualifikationsspielen mit dem 2023 zurückgetretenen SCB-Verteidiger Beat Gerber gleich, nun ist er alleiniger Rekordhalter. 619 Skorerpunkte (238 Tore, 381 Assists) gelangen ihm in seinen 23 NL-Qualifikationen.

Dass der Spiele-Rekord nun bei einem Stürmer liegt – diesen drohen tendenziell längere Verletzungspausen als Verteidigern –, ist ein schlagender Beweis für Ambühls aussergewöhnliche Physis und läuferische Stärke. Den von Gerber gehaltenen Overall-Rekord von 1270 Spielen (inkl. Playoffs) dürfte Ambühl (1264) in Kürze ebenfalls knacken.

Meiste NL-Spiele (Regular Season) Andres Ambühl 1043 Stürmer Beat Gerber 1042 Verteidiger Mathias Seger 937 Verteidiger Beat Forster 934 Verteidiger

Auch Nati-Rekordmann

Der bei den Fans schweizweit beliebte Ambühl hatte in den letzten Jahren auch die beiden renommiertesten Nati-Rekorde geknackt: die meisten Spiele (336) und die meisten Skorerpunkte (151).