Legende: Wer zuletzt lacht, lacht am besten Die Lakers kamen gegen Lugano von einem 0:2 zurück und gewannen am Schluss noch. Keystone/CHRISTIAN MERZ

Die Rapperswil-Jona Lakers schlagen in der National League Lugano im Penaltyschiessen und sind zurück in den Top 6.

Lausanne feiert bei den SCL Tigers einen 4:3-Erfolg.

Lakers – Lugano 3:2 n.P.

Bis zur 44. Minute sah es nach der 3. Niederlage in Folge für die Lakers aus, denn Lugano führte dank zweier Powerplay-Treffer 2:0. Doch die St. Galler zeigten Moral und erzwangen dank Sandro Zangger (44.) und des 1. Saisontors von Igor Jelovac (56.) eine Verlängerung. Dort vereitelte Lugano-Keeper Niklas Schlegel mit einer Glanzparade den «Game-Winner» der Lakers – es ging ins Shootout. Dort traf nur das Heimteam, das 3 von 4 Versuchen versenkte. Den entscheidenden Penalty brachte Tyler Moy im Tor unter. Der Nati-Spieler hatte schon am Freitag zweimal im Penaltyschiessen reüssiert.

Tigers – Lausanne 3:4

Lausanne tütete im Emmental den 3. Vollerfolg in Serie ein. 10 Minuten vor Schluss lagen die Gäste aus der Waadt zwar mit 1:2 zurück. Doch Erik Brännström (51.), Sami Niku (54.) und Jason Fuchs im Powerplay (55.) drehten das Spiel binnen 221 Sekunden. Saku Mäenalanen verkürzte zwar bei 6 gegen 4 Feldspielern noch einmal für die Tigers (57.), doch Lausanne brachte den Sieg über die Zeit.

Resultate