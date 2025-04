Legende: Gratulieren sich gegenseitig Die Spieler von Ajoie nach dem Anschlusstor zum 2:3. Keystone/Peter Klaunzer

20 Sekunden waren in der 1. Overtime gespielt, als diese bereits wieder zu Ende ging: Auf Zuspiel von Pierre-Édouard Bellemare traf Louis Robin mit einer Direktabnahme aus bester Position zum 5:4-Sieg. Damit machte der junge Stürmer die eindrückliche Wende im 2. Spiel der Liga-Qualifikation von Ajoie perfekt.

Die Gäste hatten zuvor im Wallis nämlich Moral bewiesen und gegen Visp einen 0:3-Rückstand in eine 4:3-Führung gedreht. Philip-Michaël Devos brachte seine Farben mit dem 4. Tor in der 43. Minute auf Kurs Richtung Auswärtssieg. Doch Jacob Nilsson, der in Spiel 1 in der 3. Overtime für die Entscheidung gesorgte hatte, «schoss» Visp mit dem 4:4 in die Verlängerung. Der Schwede war dabei mit dem Schlittschuh am Puck, weil aber keine Kickbewegung zu erkennen war, zählte das Tor.

Speziell an der Partie in der Visper Lonza Arena: 9 verschiedene Torschützen waren erfolgreich. Dank dem Sieg in der Overtime machte Ajoie mit dem Break den Ausgleich in dieser Serie doch noch perfekt. Spiel 3 steht am Samstag im Jura an.

