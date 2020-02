Der SC Bern muss nach dem 2:3 in der 50. Runde gegen Lausanne in die Platzierungsrunde.

Lugano steht trotz einer 1:4-Niederlage gegen Ambri in den Playoffs.

In den Viertelfinals treffen die Tessiner auf Qualisieger ZSC Lions.

Die weiteren Playoff-Duelle: Zug - Freiburg, Davos - Lausanne und Genf - Biel.

Grosse Enttäuschung in der Hauptstadt: Zum 2. Mal nach 2014 ist der SC Bern nicht in den Playoffs dabei. Wie vor 6 Jahren müssen die «Mutzen» als amtierender Meister in die Platzierungsrunde. In der letzten Runde der Qualifikation konnte der SCB den HC Lugano nicht mehr abfangen.

Bern hätte am 50. Spieltag mindestens 2 Punkte mehr holen müssen als die Tessiner, um noch auf den 8. Platz vorzustossen. Das Team von Hans Kossmann verlor das Spiel der letzten Chance in Lausanne aber mit 2:3. Da half auch die 1:4-Niederlage von Lugano gegen Ambri nichts.

Jooris besiegelt Berns Schicksal

In der 33. Minute erhielten die Berner Hoffnungen in Lausanne einen ersten Dämpfer. Lukas Frick schoss die Waadtländer mit 1:0 in Führung. Die Reaktion der Gäste liess aber nicht lange auf sich warten. Nur 2 Minuten später gelang Inti Pestoni der Ausgleichstreffer.

Auch auf einen weiteren Gegentreffer durch Josh Jooris fanden die Berner dank einem Tor von Tristan Scherwey noch eine Antwort. In der 56. Minute besiegelte aber wiederum Jooris die Niederlage der Berner und damit deren Verbannung in die Platzierungsrunde.

Derby-Pleite für Lugano ohne Konsequenzen

Lugano durfte sich trotz der 1:4-Niederlage zuhause gegen Ambri über die Playoff-Qualifikation freuen. Die Gastgeber gingen durch Thomas Wellinger zu Beginn des 2. Drittels in Führung. Matt D’Agostini gelang in der 34. Minute in Unterzahl der Ausgleich. Im Schlussdrittel sicherten Fabio Hofer, Robert Sabolic und Dominic Zwerger (ins leere Tor) den Gästen den Sieg.

Playoff-Start offen Noch ist nicht klar, wann und in welcher Form die Playoffs in der National League starten. Am Montag treffen sich die Liga-Verantwortlichen und die Klub-Funktionäre zu einer ausserordentlichen Generalversammlung. Dort soll das weitere Vorgehen besprochen werden. Denkbar ist, dass die Playoffs erst mit Verzögerung gestartet und in einem Best-of-5-Modus gespielt werden. Auch soll dann Klarheit geschaffen werden, wie es mit den Playoff-Halbfinals in der Swiss League weitergeht.

Sendebezug: SRF 1, sportaktuell, 29.02.20, 22:10 Uhr