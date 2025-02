Nach einem kurzen Aufschwung hat Lugano in der National League zuletzt wieder dreimal verloren. Vor der Nati-Pause geht's am Montagabend gegen den ZSC.

Legende: Seine Bilanz als Lugano-Trainer: 4 Siege, 4 Niederlagen Uwe Krupp. Keystone/Pablo Gianinazzi

Unter dem neuen Trainer Uwe Krupp zeigte Lugano seit Mitte Januar zumindest vor heimischem Publikum Muskeln: Gegen Davos, Genf und Kloten gab es Siege mit jeweils drei Toren Differenz. Am Sonntag folgte indes mit dem 1:3 gegen die SCL Tigers die Ernüchterung.

Die Pre-Playoffs, über die sich die Tessiner letzte Saison in den Viertelfinal spielten, sind weiter 6 Punkte entfernt. Platz 10 in der Tabelle belegen momentan die Rapperswil-Jona Lakers, die ein Spiel mehr ausgetragen haben.

Punkteausbeute gegen ZSC gleich null

Die Aussichten, dass sich der Abstand am Montag im letzten Spiel vor der Nati-Pause verringert, sind aber nicht besonders gut. Zu Gast in der Corner Arena sind nämlich die ZSC Lions. Gegen die Zürcher hat Lugano zuletzt am 27. Oktober 2023 einen Sieg feiern können, danach blieb man in fünf aufeinanderfolgenden Spielen ohne Punkte.

Auch Krupp machte schon unliebsame Erfahrungen mit dem Tabellenzweiten. In seinem zweiten Spiel als Chef an der Bande gab es in Altstetten eine 1:4-Abfuhr.

