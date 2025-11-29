Für Jubilar Patrick Geering gab es am Freitagabend statt einer grossen Sause eine 1:2-Niederlage in Bern.

Patrick Geering hat am Freitagabend sein 1000. Spiel in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga bestritten. Der gebürtige Zürcher sprach von einem «aussergewöhnlichen Moment», so richtig geniessen konnte er diesen aber nicht. Der Frust über die 1:2-Niederlage in Bern wog für den gebürtigen Zürcher zu schwer. «Es ist gerade schwierig, das grosse Bild zu sehen», so der 35-jährige Verteidiger.

Geering ist ein Zürcher durch und durch. In Schwamendingen geboren, wohnte er nie ausserhalb der Stadtgrenzen. Sämtliche seiner 1000 National-League-Spiele absolvierte er für den ZSC. Dabei ist eine eindrückliche Trophäen-Sammlung entstanden: Mit dem «Zett» gewann Geering zweimal die Champions League und wurde fünfmal Schweizer Meister.

Besonders speziell war dabei jener Meistertitel von 2018. In der «Belle» gegen Lugano erzielte Geering das 1:0 für die Zürcher, das bis zu einem «empty-netter» kurz vor Schluss der einzige Treffer der Partie blieb. Zusammen mit Mathias Seger stemmte er im Anschluss den Pokal in die Höhe – von ihm hatte er das Captain-Amt in dieser Saison übernommen.

Wollen die Lions auch in dieser Saison ein Wort um die Trophäe mitreden, müssen sie bald einmal den Tritt finden. Aktuell sind die Zürcher ausserhalb der direkten Playoff-Ränge klassiert.

