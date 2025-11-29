Patrick Geering hat am Freitagabend sein 1000. Spiel in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga bestritten. Der gebürtige Zürcher sprach von einem «aussergewöhnlichen Moment», so richtig geniessen konnte er diesen aber nicht. Der Frust über die 1:2-Niederlage in Bern wog für den gebürtigen Zürcher zu schwer. «Es ist gerade schwierig, das grosse Bild zu sehen», so der 35-jährige Verteidiger.
Geering ist ein Zürcher durch und durch. In Schwamendingen geboren, wohnte er nie ausserhalb der Stadtgrenzen. Sämtliche seiner 1000 National-League-Spiele absolvierte er für den ZSC. Dabei ist eine eindrückliche Trophäen-Sammlung entstanden: Mit dem «Zett» gewann Geering zweimal die Champions League und wurde fünfmal Schweizer Meister.
Besonders speziell war dabei jener Meistertitel von 2018. In der «Belle» gegen Lugano erzielte Geering das 1:0 für die Zürcher, das bis zu einem «empty-netter» kurz vor Schluss der einzige Treffer der Partie blieb. Zusammen mit Mathias Seger stemmte er im Anschluss den Pokal in die Höhe – von ihm hatte er das Captain-Amt in dieser Saison übernommen.
Wollen die Lions auch in dieser Saison ein Wort um die Trophäe mitreden, müssen sie bald einmal den Tritt finden. Aktuell sind die Zürcher ausserhalb der direkten Playoff-Ränge klassiert.
Die 19 Spieler im NL-1000er-Klub
-
Bild 1 von 19. 1. Andres Ambühl, 1322 Spiele. Bildquelle: Keystone/Philipp Schmidli.
-
Bild 2 von 19. 2. Beat Gerber, 1269 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 3 von 19. 3. Beat Forster, 1171 Spiele. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
-
Bild 4 von 19. 4. Mathias Seger, 1167 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 5 von 19. 5. Julien Sprunger, 1145 Spiele (noch aktiv; Stand 28.11.2025). Bildquelle: Keystone/Laurent Gillieron.
-
Bild 6 von 19. 6. Ryan Gardner, 1075 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 7 von 19. 7. Ivo Rüthemann, 1072 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 8 von 19. 8. Gil Montandon, 1069 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 9 von 19. 9. Dario Bürgler, 1054 Spiele (noch aktiv, Stand 28.11.2025). Bildquelle: Keystone/ANDREA BRANCA.
-
Bild 10 von 19. 10. Michaël Ngoy, 1038 Spiele. Bildquelle: Keystone/Samuel Golay.
-
Bild 11 von 19. 11. Sébastien Reuille, 1035 Spiele. Bildquelle: Keystone/GABRIELE PUTZU.
-
Bild 12 von 19. 12. Sven Lindemann, 1034 Spiele. Bildquelle: Keystone.
-
Bild 13 von 19. 13. Marc Reichert, 1022 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 14 von 19. 14. Robin Grossmann, 1021 Spiele (noch aktiv; Stand 28.11.2025). Bildquelle: Keystone/Manuel Geisser.
-
Bild 15 von 19. 14. Fabian Sutter, 1021 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 16 von 19. 16. Martin Steinegger, 1019 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 17 von 19. 17. Marc Wieser, 1007 Spiele. Bildquelle: Keystone/Jürgen Staiger.
-
Bild 18 von 19. 18. Reto von Arx, 1004 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 19 von 19. 19. Patrick Geering, 1000 Spiele (noch aktiv; Stand 28.11.2025). Bildquelle: Freshfocus/Nico Ilic.