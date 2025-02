Mit HCD-Stürmer Marc Wieser hat am Dienstag ein 17. Spieler in der National League die Marke von 1000 Spielen geknackt.

Legende: Gehört neu zum 1000er-Klub Marc Wieser. Keystone/Jürgen Staiger

Der 1000er-Klub in der National League hat zum zweiten Mal in der laufenden Saison Zuwachs bekommen. Nachdem Dario Bürgler den Meilenstein Ende Dezember erreicht hat, gehört ab sofort auch Marc Wieser zum erlauchten Kreis – als insgesamt 17. Spieler. Der Davoser bestreitet am Dienstagabend mit dem HCD bei den ZSC Lions seine 1000. Partie in der höchsten Schweizer Spielklasse.

Mitglieder des 1000er-Klubs Box aufklappen Box zuklappen Marc Wieser (Davos, Biel)

Dario Bürgler (Zug, Davos, Lugano, Ambri)

Reto von Arx (Davos)

Martin Steinegger (Biel, Bern)

Fabian Sutter (Bern, Davos, Langnau, Zug, Biel)

Marc Reichert (Bern, Kloten, Ambri)

Sven Lindemann (Kloten, Zug, Langnau, Rapperswil-Jona)

Sébastien Reuille (Kloten, Rapperswil-Jona, Lugano)

Michaël Ngoy (Lausanne, Freiburg, Ambri)

Gil Montandon (Freiburg, Bern)

Ivo Rüthemann (Davos, Bern)

Ryan Gardner (Ambri, Lugano, ZSC, Bern, Freiburg)

Julien Sprunger (Freiburg)

Mathias Seger (Rapperswil-Jona, ZSC)

Beat Forster (Davos, ZSC, Biel)

Beat Gerber (Langnau, Bern)

Andres Ambühl (Davos, ZSC) Spieler in fett sind noch aktiv

Vierfacher Schweizer Meister

Erst im Januar dieses Jahres verkündete Marc Wieser, dass er nach der laufenden Saison seine Karriere beenden wird. Das Debüt in der National League gab der Davoser unter Trainer Arno Del Curto in der Spielzeit 2005/06 – der Zufall will es so, dass der HCD damals ebenfalls bei den ZSC Lions zu Gast war.

Mit Ausnahme von drei Saisons in Biel (2011/12 – 2013/14) verbrachte Wieser seine gesamte Laufbahn bei Davos. Mit den Bündnern feierte der inzwischen 37-jährige Stürmer insgesamt vier Meistertitel, den letzten im Jahr 2015. Zudem gewann Wieser mit seinem Herzensklub 2023 den Spengler Cup.

«Prime» in der Saison 2015/16

Seine offensiv produktivste Saison hatte Wieser 2015/16, als er in total 59 Partien inklusive Playoffs 58 Skorerpunkte (28 Tore) sammelte. Über seine gesamte Karriere gesehen steht der Flügelstürmer in der National League inzwischen bei 217 Toren und 232 Assists.

In der laufenden Saison bekleidet Wieser beim HCD zumindest auf dem Eis nur noch eine Nebenrolle mit wenig Spielzeit. Nach bisher 40 Einsätzen wartet der Routinier noch immer auf seinen ersten Skorerpunkt.

Wieser schaffte es im Laufe seiner Karriere auch ins Schweizer Nationalteam. In der Saison 2015/16 lief er insgesamt 14 Mal für die Nati auf und bestritt an der WM in Russland sieben Partien.