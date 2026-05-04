Legende: Übernimmt das Traineramt beim SC Bern Serge Aubin. KEYSTONE/Melanie Duchene

Der SC Bern hat Serge Aubin als Headcoach verpflichtet.

Der 51-Jährige wechselt kurz nach dem Gewinn seines 5. Meistertitels von den Eisbären Berlin in die Bundesstadt.

Aubin unterschrieb bis 2029 und beerbt Heinz Ehlers, der bis zum Ende der abgelaufenen Saison engagiert war.

Serge Aubin soll den SC Bern zu alter Stärke zurückführen. Der 51-jährige Kanadier unterschrieb bei den «Mutzen» einen Vertrag bis 2029. Er folgt damit auf Heinz Ehlers, der Ende Oktober für den geschassten Jussi Tapola übernommen hatte.

Aubin ist in der Schweiz kein Unbekannter. In der Saison 2004/05 und von 2006 bis 2009 war der Center bei Genf-Servette engagiert. Anschliessend wechselte er für zwei weitere Saisons zu Freiburg. 2018/19 trainierte er die ZSC Lions, ehe die erfolgreichste Zeit seiner bisherigen Trainerkarriere folgte: Mit den Eisbären Berlin wurde Aubin in 7 Jahren 5 Mal deutscher Meister.

Sportdirektor Martin Plüss lässt sich im Communiqué wie folgt zitieren: «Mit Serge Aubin konnten wir unsere schon länger verfolgte Wunschlösung realisieren. Er steht für eine klare und fordernde Leistungskultur und überzeugt zugleich mit Empathie und einer hohen Sozialkompetenz.»