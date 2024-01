Legende: Übernimmt an der Bande von Kloten Stephan Mair. Freshfocus/Marc Schumacher

Der EHC Kloten ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Stephan Mair heisst der neue Headcoach des National-League-Klubs. Wie der Verein mitteilt, unterschrieb der 56-jährige Italiener einen Vertrag bis Saisonende. Zu seiner Feuertaufe kommt er am 30. Januar beim Heimspiel gegen Genf-Servette.

Mair hat Erfahrung im Schweizer Eishockey. Von 2016 bis 2022 leitete er 6 Jahre lang den HC Thurgau in der Swiss League, ehe er auf diese Saison hin in den Nachwuchs des HC Ambri-Piotta wechselte. Kloten meint, mit Mair die «optimale Lösung für den Saisonendspurt» gefunden zu haben. Die Flughafenstädter stehen nach 40 Spielen auf dem vorletzten Rang und wollen den Gang in die Play-Outs noch abwenden.

Larry Mitchell, der das Team seit der Entlassung von Gerry Fleming interimistisch geleitet hat, wird für die beiden Spiele am Freitag gegen Zug und am Samstag bei Ajoie nochmals an der Bande stehen. Danach kehrt der Kanadier in die Rolle des Sportchefs zurück.