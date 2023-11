Der EHC Kloten und Trainer Gerry Fleming gehen getrennte Wege: Der Klub löst den Vertrag mit dem erst auf diese Saison hin verpflichteten Kanadier auf. «Aufgrund der Gefahr, die vor der Saison klar kommunizierten Ziele nicht zu erreichen, ist das Management der Meinung, dass in der aktuellen sportlichen Situation neue Impulse nötig sind», teilte Kloten in der Nacht auf Sonntag mit.

«Wir danken Gerry Fleming für seinen grossen Einsatz für den EHC Kloten und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste.» Die Mannschaft wird laut Mitteilung bis auf Weiteres von Sportchef Larry Mitchell und den bisherigen Assistenten Saku Martikainen, Kimmo Rintanen und Tim Bertsche geführt. Mitchell bleibt weiterhin Sportchef.

Zuletzt 3 Pleiten in Serie

Kloten liegt in der National-League-Tabelle derzeit auf dem zweitletzten Platz und holte aus 23 Spielen nur 7 Siege. Zuletzt verloren die Zürcher 3 Mal in Serie.

In der letzten Saison hatte Kloten unter Flemings Vorgänger, seinem Landsmann Jeff Tomlinson, als Aufsteiger dank der Qualifikation für die Pre-Playoffs vorzeitig den Liga-Erhalt gesichert. Tomlinson, der die Mannschaft zurück in die höchste Klasse führte, hatte schon Anfang Jahr angekündigt, dass er am Ende der Meisterschaft aus gesundheitlichen Gründen als Cheftrainer zurücktreten werde.