Davos fügt Ambri die 4. Niederlage in Serie zu

Davos schlägt Ambri in der 9. Runde der National League zuhause mit 5:3.

Der HCD liegt nach 20 Minuten 0:2 zurück, schafft aber die Wende.

Es waren keine Tore für die Ewigkeit, die Davos im Heimspiel gegen Ambri die Wende bescherten. Zweimal konnte Damiano Ciaccio im Ambri-Tor den Puck nicht blockieren, zwei mal stocherte Davos die Scheibe irgendwie über die Linie. Topskorer Mathias Bromé (28.) und Denis Rasmussen (45.) dürfte dies merklich egal sein.

Denn Ambri fand auf den erstmaligen Rückstand keine Antwort mehr und liess dabei auch eine doppelte Überzahlsituation ungenutzt verstreichen. Enzo Corvi (51.) und Bromé per Penalty (56.) erhöhten für das Heimteam, der Anschlusstreffer von Isacco Dotti 49 Sekunden vor Schluss kam zu spät. Damit kassierte Ambri die 4. Niederlage in Serie.

00:53 Video Davos stochert sich ins Glück Aus Sport-Clip vom 26.09.2021. abspielen

Davoser Kaltstart

Der Start in die Partie war den Davosern noch gründlich missglückt. Nachdem Rasmussen die frühe Führung verpasste, war es auf der Gegenseite Peter Regin, der nach HCD-Torhüter Gilles Senn nach nur 91 Sekunden ein erstes Mal bezwang. In der 7. Minute erhöhte Dario Bürgler per Backhand-Schuss zum 2:0.

Für den Startschuss der Davoser Aufholjagd war Routinier Andres Ambühl zuständig. Der 38-Jährige konnte in der 25. Minute alleine auf Ciaccio losziehen und liess den Tessiner Schlussmann gekonnt aussteigen.

Schliessen 00:22 Video Regin bezwingt Senn nach 91 Sekunden Aus Sport-Clip vom 26.09.2021. abspielen 00:53 Video Corvi: «Kamen im 1. Drittel fast nie aus der eigenen Zone» Aus Sport-Clip vom 26.09.2021. abspielen 01:25 Video Zwerger: «Das darf nicht passieren» Aus Sport-Clip vom 26.09.2021. abspielen