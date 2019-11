Der SC Bern setzt sich in der 22. Runde der National League mit 2:1 gegen den ZSC durch.

Die Berner wehren ausgerechnet gegen den Leader die 5. Niederlage in Folge ab.

Garrett Roe kann die Partie nach einem Check von Tristan Scherwey im 1. Drittel nicht beenden.

Die Vorzeichen standen für den SC Bern schlecht. 4 Niederlagen reihte man zuletzt in der Liga aneinander, am Freitag gab es eine 1:3-Niederlage im Derby gegen die SCL Tigers. Und am Samstag war ausgerechnet der Leader aus Zürich zu Gast in der PostFinance-Arena.

Doch die Ausgangslage schien die «Mutzen» zu beflügeln. Gegen oft zu kompliziert agierende Zürcher überzeugten die Berner mit einer kämpferischen Leistung. Der entscheidende Treffer gelang Thomas Rüfenacht zu Beginn des 2. Drittels. In Überzahl traf der Routinier völlig freistehend zum zwischenzeitlichen 2:0.

Defensive im Fokus

Ein unglückliches Eigentor von Pascal Caminada in der 35. Minute liess die Hoffnung beim ZSC noch einmal aufflackern. Nach einem Konter der Zürcher prallte die Scheibe an den Schlittschuh des Torhüters und kullerte zum 1:2 ins Berner Tor.

Im 3. Drittel war der SCB bemüht, das Spielgeschehen vom eigenen Tor wegzuhalten. Die Zürcher-Offensivstars kamen nie wirklich zur Entfaltung. Trotz 37 Abschlüssen (14 mehr als Bern) gelang dem ZSC kein weiterer Treffer mehr. Am Ende konnte der Meister über einen verdienten 2:1-Sieg jubeln.

Harmloses ZSC-Powerplay

Mit einer Erfolgsquote von 29,23 Prozent verfügen die Limmatstädter über das beste Überzahlspiel der Liga. Doch am Samstagabend war davon nicht viel zu sehen. Das Team von Coach Rikard Grönborg konnte gleich 5 Mal mit einem Mann mehr agieren, Gefahr vor Caminada entstand aber kaum einmal.

Scherwey nimmt Roe aus dem Spiel

Nachdem die Berner durch Mark Arcobello (18.) in Führung gegangen waren, hatte der ZSC einen gewichtigen Ausfall zu beklagen. Tristan Scherwey erwischte den Zürcher Topskorer Garret Roe an der Bande mit einem Check gegen den Kopf. Während es für den Berner Aggressiv-Leader eine 10-Minuten-Strafe absetze, konnte der ZSC-Stürmer die Partie nicht beenden.

