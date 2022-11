Kurz nach dem 4:3-Sieg gegen die ZSC Lions hat der SC Bern einen Paukenschlag folgen lassen. Der Klub aus der Bundesstadt trennt sich per sofort von Trainer Johan Lundskog, heisst es in einer Mitteilung. So seien die Berner nach eineinhalb Jahren zum Schluss gekommen, dass die Entwicklung «seit einigen Wochen in die falsche Richtung» gehen würde.

Können Sie die Entscheidung des Klubs nachvollziehen? Ja Ja % Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Nachfolger wird in Nati-Pause gesucht

Lundskog hat das Zepter beim SCB zu Beginn der Saison 2021/2022 übernommen. Trotz verpassten Playoffs im vergangenen Winter habe man am Schweden festgehalten, da er «die Equipe intakt gehalten und die Spieler weiterentwickelt» habe. Nun habe man aber feststellen müssen, dass der Prozess nicht stimmen würde, so CEO Raeto Raffainer.

Die National League pausiert nun aufgrund der Nationalmannschaftspause für 10 Tage. Gegenüber SRF sagte Raffainer nach dem Spiel: «Wir schauen nun, dass die Spieler den Kopf lüften können und unser Sportchef (Andrew Ebbett, die Red.). den Trainermarkt sondieren kann.» Der SCB belegt aktuell Platz 6 in der Tabelle.