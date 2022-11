Legende: Übernimmt am Genfersee Geoff Ward. imago images/Icon Sportswire

Geoff Ward heisst der neue Cheftrainer des Lausanne HC. Unterstützt wird er von Peter Andersson.

Der Kanadier folgt auf John Fust, der neu mit dem Amt des Sportdirektors betreut wurde.

Zwischen 2020 und 2021 war Ward Cheftrainer der Calgary Flames.

Nach dem enttäuschenden Saisonstart kam es bei National-League-Klub Lausanne zu personellen Umbrüchen. Cheftrainer John Fust musste seinen Posten räumen, übernahm aber das Amt des Sportdirektors. Der bisherige Sportchef Petr Svoboda jedoch wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Nun haben die Waadtländer einen neuen Coach für die 1. Mannschaft gefunden. Geoff Ward wird künftig an der Bande der Lausanner stehen. Der 60-jährige Ward ist ein erfahrener Trainer, der sowohl in Nordamerika als auch in Europa schon an der Bande stand.

Von 2007 bis 2014 war Ward Assistenztrainer der Boston Bruins und gewann 2011 mit der NHL-Franchise aus Massachusetts den Stanley Cup. In der Saison 2014/15 wurde er zum Cheftrainer von Adler Mannheim (DEL) ernannt und wurde im selben Jahr deutscher Meister. Von 2015 bis 2018 war der Kanadier bei den New Jersey Devils als Assistenztrainer tätig, bevor er 2018 zu den Calgary Flames wechselte, wo er zunächst als Assistent und zwischen 2020 und 2021 als Cheftrainer arbeitete. Zuletzt war er als Assistent in Anaheim tätig.

Assistiert wird Ward vom Schweden Peter Andersson. Der Vertrag von Ward läuft bis zum Ende der Saison 2024/2025, Andersson erhielt ein Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2023/2024.