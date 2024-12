Per E-Mail teilen

Legende: Hat neu das Sagen bei den Lakers Johan Lundskog. Freshfocus/Thomas Oswald

Die Rapperswil-Jona Lakers befördern Assistenzcoach Johan Lundskog zum Cheftrainer.

Er übernimmt somit definitiv für Stefan Hedlund, der am 8. Dezember entlassen worden ist .

Der 40-jährige Lundskog war bereits zweimal als Cheftrainer in Bern tätig.

Johan Lundskog ist ab sofort neuer Headcoach der Lakers. Der schwedisch-kanadische Doppelbürger erhielt einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. Assistiert wird er von Fabian Gunnarsson und Pekka Kangasalusta, der neu zum SCRJ stösst. Der Finne hatte zuletzt in Deutschland gearbeitet – ebenfalls als Assistenztrainer beim EHC München und bei der deutschen Nationalmannschaft.

Janick Steinmann kehrt auf seinen Posten als Sportchef zurück. Nach der Freistellung von Hedlund am Sonntag vor einer Woche hatte Steinmann zusammen mit Lundskog und Gunnarsson das Coaching übernommen.

«Pekka bringt die nötige Erfahrung mit, die wir aktuell brauchen. Zusammen mit Johan Lundskog und Fabian Gunnarsson haben wir eine gute Lösung. Im Coachingstaff ist viel Qualität vorhanden und die Mannschaft ist nahe beieinander», sagte Steinmann.

Sofortiges Wiedersehen mit dem SCB

Der 40-jährige Lundskog hat bereits Cheftrainer-Erfahrung: Beim SCB war er in der Saison 2021/22 und in der Anfangsphase der Saison 2022/23 verantwortlich, danach eine halbe Spielzeit in Mannheim.

Die Lakers haben die letzten acht Partien allesamt verloren. Am Mittwoch steht das erste Spiel unter dem neuen Cheftrainer an: Es geht zu Hause ausgerechnet gegen den SC Bern.

