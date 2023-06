Der EHC Biel ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den erneut an Krebs erkrankten Antti Törmänen fündig geworden.

Der Finne Petri Matikainen übernimmt das Amt des Cheftrainers beim Playoff-Finalisten der vergangenen Saison.

Petri Matikainen coachte in den vergangenen 5 Saisons den Klagenfurter AC. Den österreichischen Klub führte er 2019 und 2021 in der länderübergreifenden ICE Hockey League mit Teams aus Österreich, Italien, Slowenien und Ungarn zum Meistertitel. Zuvor war der 56-jährige Finne in seiner Heimat während drei Saisons lang Trainer der Pelicans aus Lahti gewesen.

Matikainen folgt auf seinen Landsmann Antti Törmänen, der nach seiner erneuten Krebserkrankung sein Amt als Cheftrainer trotz Vertrag bis 2024 am Ende der vergangenen Saison abgegeben hatte.

Matikainens Vertrag im Seeland läuft über 2 Jahre bis 2025. «Petri ist ein sehr erfahrener Headcoach. Klagenfurt hat er in den letzten 5 Jahren zu einem Spitzenteam geformt. Seine Mannschaften spielen ein aktives spielbestimmendes Eishockey. Petri ist ein gradliniger, leistungsorientierter Leader mit Vorbildfunktion», sagte Martin Steinegger, General Manager des EHCB.