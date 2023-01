Legende: Grund zum Feiern Die Zürcher können im Derby jubeln. Freshfocus/Claudio Thoma

Die ZSC Lions entscheiden das Nachtragsspiel der 2. National-League-Runde zuhause gegen den EHC Kloten mit 3:1 für sich.

Die Stadtzürcher sorgen im Derby mit 3 Toren innert 152 Sekunden im Mitteldrittel für die Differenz.

Dank dem 2. Sieg in Folge liegt der ZSC nur noch einen Punkt hinter den drittplatzierten Rapperswil-Jona Lakers.

Ein Zwischenspurt im Mitteldrittel ebnete dem ZSC den Weg zum 2. Sieg in Folge. Innerhalb von 152 Sekunden stellten die Gastgeber von 0:0 auf 3:0. Lucas Wallmark eröffnete das Skore in der 30. Minute. Kloten-Trainer Jeff Tomlinson nahm daraufhin wegen einer vermeintlichen Goalie-Behinderung von Denis Hollenstein erfolglos eine Coach's Challenge.

Die daraus resultierende Strafe nutzten die Lions zum 2. Streich. Ein Abschluss von Alexandre Texier wurde von Juho Lammikko abgelenkt und fand schliesslich via Schulter von Kloten-Verteidiger Nicolas Steiner den Weg ins Tor. Nur etwas mehr als eine Minute später erhöhte Simon Bodenmann mit einem Kunstschuss ins Lattenkreuz auf 3:0.

ZSC festigt Rang 4

Mehr als der Ehrentreffer durch Arttu Ruotsalainen in der 42. Minute wollte den Klotenern nicht mehr gelingen. Zu oft fehlte ihnen im Spiel nach vorne das Durchsetzungsvermögen. Bereits am Freitag bietet sich dem bislang so überzeugenden Aufsteiger vor heimischer Kulisse gegen den ZSC die Chance zur Revanche.

Mit dem 2. Sieg nach zuvor 6 Niederlagen in Serie festigten die Lions ihren 4. Tabellenrang und liegen nur noch einen Punkt hinter den drittplatzierten Rapperswil-Jona Lakers. 10 Zähler dahinter bleibt Kloten in Tuchfühlung mit einem direkten Playoff-Platz. Der Rückstand auf das sechstplatzierte Fribourg-Gottéron beträgt nur 3 Punkte.