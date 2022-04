Die ZSC Lions entscheiden auch das 2. Spiel der Halbfinal-Serie gegen Fribourg-Gottéron für sich.

Marcus Krüger erzielt in der 65. Minute das entscheidende 3:2.

In der anderen Halbfinal-Serie jubelt der EVZ in Davos dank eines 2:1-Siegs.

Wie schon im 1. Serienduell in Freiburg behielten die ZSC Lions auch zuhause am Sonntag in der Verlängerung das bessere Ende für sich. Marcus Krüger avancierte mit seinem Treffer in der 65. Minute zum Zürcher Helden des Abends.

Gottérons Dave Sutter unterlief ein kapitaler Fehlpass, Justin Azevedo vom Heimteam reagierte blitzschnell, zog ab – und zwang Goalie Reto Berra zu einem Abpraller. Krüger reagierte am schnellsten und staubte ab. Unmittelbar zuvor hatte Killian Mottet auf der anderen Seite die Chance, den Sack zugunsten der Saanestädter zu entscheiden.

00:52 Video Krüger schiesst die ZSC Lions zum Overtime-Sieg Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Gottéron beweist Moral

Viel vorwerfen konnten sich die Freiburger nicht. Bis zur Mitte des 2. Drittels hatte gar wenig auf ein Spiel auf Messers Schneide hingedeutet. Nachdem Chris Baltisberger die Hausherren mit 2:0 in Führung geschossen hatte, schienen die «Drachen» mehr als nur verwundet zu sein.

Es bedurfte einer genialen Einlage des Gottéron-Topskorers Chris DiDomenico, um seiner Equipe wieder Leben einzuhauchen: Im Fallen und blind legte er die Scheibe auf den in den Slot stürmenden Andrej Bykow, der zum 1:2 einnetzte (34.). Nicht einmal 4 Minuten später doppelten die Gäste im Powerplay nach – Mottet brauchte nur 5 Sekunden, um aus der Überzahl Profit zu schlagen.

Schliessen 01:03 Video Baltisberger erhöht für die Zürcher aus spitzem Winkel Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:30 Video Die Freiburger melden sich mit Doppelschlag zurück Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Waeber wieder für Kovar im ZSC-Kasten

Dass die Freiburger wie in Spiel 1 in Rücklage geraten waren, konnte auf die 13. Minute zurückgeführt werden. DiDomenico hatte die Gottéron-Führung auf der Schaufel, schoss aber direkt in Ludovic Waebers Fanghand. 95 Sekunden später jubelten die «Löwen» dank eines bei 4 gegen 3 schön herausgespielten Powerplaytors über die Führung – Sven Andrighetto reüssierte. Wenige Augenblicke zuvor hatte Berra gegen Justin Azevedo noch mirakulös gerettet.

Schliessen 00:58 Video Lions zaubern sich im Powerplay in Führung Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden. 00:21 Video Berra packt gegen Azevedo eine Monster-Parade aus Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden. 00:43 Video DiDomenico für einmal nicht eiskalt Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Im 3. Drittel lautete das Motto bei beiden Teams zweifellos «defense first». Zwar gab es auf Versuche, im Angriff Nadelstiche zu setzen, aber nicht um jeden Preis. Am nächsten kam Andrighetto einem Treffer, als er in der 52. Minute mit einem Mann mehr auf dem Feld die Latte traf.