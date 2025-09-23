Am Dienstag hat mit Biels Robin Grossmann der nächste National-League-Akteur die Marke von 1000 Partien in der höchsten Schweizer Liga erreicht. Klicken Sie sich durch die Gallery mit allen Spielern, welche vor dem 38-jährigen Dauerbrenner schon Einlass fanden in diesem Zirkel. Ein Trio ist noch immer aktiv: Nebst Grossmann sind dies Julien Sprunger (Gottéron) und Dario Bürgler (Ambri).
Die 18 Spieler im NL-1000er-Klub
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 18. 1. Andres Ambühl, 1322 Spiele. Bildquelle: Keystone/Philipp Schmidli.
-
Bild 2 von 18. 2. Beat Gerber, 1269 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 3 von 18. 3. Beat Forster, 1171 Spiele. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
-
Bild 4 von 18. 4. Mathias Seger, 1167 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 5 von 18. 5. Julien Sprunger, 1124 Spiele (noch aktiv; Stand 23.09.2025). Bildquelle: Keystone/Laurent Gillieron.
-
Bild 6 von 18. 6. Ryan Gardner, 1075 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 7 von 18. 7. Ivo Rüthemann, 1072 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 8 von 18. 8. Gil Montandon, 1069 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 9 von 18. 9. Michaël Ngoy, 1038 Spiele. Bildquelle: Keystone/Samuel Golay.
-
Bild 10 von 18. 10. Sébastien Reuille, 1035 Spiele. Bildquelle: Keystone/GABRIELE PUTZU.
-
Bild 11 von 18. 11. Sven Lindemann, 1034 Spiele. Bildquelle: Keystone.
-
Bild 12 von 18. 12. Dario Bürgler, 1033 Spiele (noch aktiv, Stand 23.09.2025). Bildquelle: Keystone/ANDREA BRANCA.
-
Bild 13 von 18. 13. Marc Reichert, 1022 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 14 von 18. 14. Fabian Sutter, 1021 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 15 von 18. 15. Martin Steinegger, 1019 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 16 von 18. 16. Marc Wieser, 1007 Spiele. Bildquelle: Keystone/Jürgen Staiger.
-
Bild 17 von 18. 17. Reto von Arx, 1004 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
-
Bild 18 von 18. 18. Robin Grossmann, 1000 Spiele (noch aktiv; Stand 23.09.2025). Bildquelle: Keystone/Manuel Geisser.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.