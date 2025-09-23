 Zum Inhalt springen

National League: 3 noch aktiv Neu mit Grossmann: Die 18 Mitglieder des 1000er-Klubs

23.09.2025, 19:59

Am Dienstag hat mit Biels Robin Grossmann der nächste National-League-Akteur die Marke von 1000 Partien in der höchsten Schweizer Liga erreicht. Klicken Sie sich durch die Gallery mit allen Spielern, welche vor dem 38-jährigen Dauerbrenner schon Einlass fanden in diesem Zirkel. Ein Trio ist noch immer aktiv: Nebst Grossmann sind dies Julien Sprunger (Gottéron) und Dario Bürgler (Ambri).

Die 18 Spieler im NL-1000er-Klub

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 18. 1. Andres Ambühl, 1322 Spiele. Bildquelle: Keystone/Philipp Schmidli.
    Eishockeyspieler in gelbem Trikot feiert auf dem Eis.
  • Bild 2 von 18. 2. Beat Gerber, 1269 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Beat Gerber
  • Bild 3 von 18. 3. Beat Forster, 1171 Spiele. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
    Eishockeyspieler im roten Trikot auf dem Eis, Fans mit Fahnen im Hintergrund.
  • Bild 4 von 18. 4. Mathias Seger, 1167 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Mathias Seger
  • Bild 5 von 18. 5. Julien Sprunger, 1124 Spiele (noch aktiv; Stand 23.09.2025). Bildquelle: Keystone/Laurent Gillieron.
    Eishockeyspieler in weissem Trikot auf dem Eis.
  • Bild 6 von 18. 6. Ryan Gardner, 1075 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Ryan Gardner
  • Bild 7 von 18. 7. Ivo Rüthemann, 1072 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Ivo Rüthemann
  • Bild 8 von 18. 8. Gil Montandon, 1069 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Gil Montandon
  • Bild 9 von 18. 9. Michaël Ngoy, 1038 Spiele. Bildquelle: Keystone/Samuel Golay.
    Eishockeyspieler im Jubel auf dem Eis.
  • Bild 10 von 18. 10. Sébastien Reuille, 1035 Spiele. Bildquelle: Keystone/GABRIELE PUTZU.
    Zwei Männer mit Auszeichnung auf dem Eisfeld.
  • Bild 11 von 18. 11. Sven Lindemann, 1034 Spiele. Bildquelle: Keystone.
    Sven Lindemann
  • Bild 12 von 18. 12. Dario Bürgler, 1033 Spiele (noch aktiv, Stand 23.09.2025). Bildquelle: Keystone/ANDREA BRANCA.
    Eishockeyspieler im blauen Trikot auf dem Eis.
  • Bild 13 von 18. 13. Marc Reichert, 1022 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Marc Reichert
  • Bild 14 von 18. 14. Fabian Sutter, 1021 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Fabian Sutter
  • Bild 15 von 18. 15. Martin Steinegger, 1019 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Martin Steinegger
  • Bild 16 von 18. 16. Marc Wieser, 1007 Spiele. Bildquelle: Keystone/Jürgen Staiger.
    Eishockeyspieler auf dem Spielfeld mit blauem Trikot.
  • Bild 17 von 18. 17. Reto von Arx, 1004 Spiele. Bildquelle: Freshfocus.
    Reto von Arx
  • Bild 18 von 18. 18. Robin Grossmann, 1000 Spiele (noch aktiv; Stand 23.09.2025). Bildquelle: Keystone/Manuel Geisser.
    Eishockeyspieler beim Spiel auf dem Eis.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

