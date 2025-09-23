Am Dienstag hat mit Biels Robin Grossmann der nächste National-League-Akteur die Marke von 1000 Partien in der höchsten Schweizer Liga erreicht. Klicken Sie sich durch die Gallery mit allen Spielern, welche vor dem 38-jährigen Dauerbrenner schon Einlass fanden in diesem Zirkel. Ein Trio ist noch immer aktiv: Nebst Grossmann sind dies Julien Sprunger (Gottéron) und Dario Bürgler (Ambri).

Die 18 Spieler im NL-1000er-Klub