Die Klotener ringen in der National League die Lions 3:1 nieder, die Tigers bezwingen die Lakers 4:2.

Legende: Dunkelblauer Jubel Michael Loosli stellt auf 2:0. Freshfocus/Claudio Thoma

Auch das 2. Zürcher Derby innert 24 Stunden wird zur Beute des EHC Kloten. Der Zweitletzte der National League gewann gegen den zweitplatzierten ZSC wie bereits am Samstag mit 3:1.

Entgegen dem Spielverlauf brachte Tyler Morley mit einem Energieanfall das Heimteam in Führung: In Unterzahl eroberte er den Puck, leitete den Konter ein und erwischte Goalie Simon Hrubec zwischen den Beinen. Im Mitteldrittel lenkte Michael Loosli einen Handgelenksschuss von Niko Ojamäki erfolgreich ab. Der finnische Assistgeber hatte zuvor Dean Kukan schwindlig gespielt.

ZSC-Captain Patrick Geering gelang 4 Minuten vor Schluss noch der Anschlusstreffer. Der blieb aber nur Makulatur, zumal Axel Simic 2 Minuten vor Schluss noch ins leere Tor traf. Kloten, das vor den beiden Duellen mit den Lions 8 Partien in Folge verloren hatte, feiert in dieser Saison bereits den 3. Derbysieg in Serie.

Langnau revanchiert sich bei «Rappi»

Die SCL Tigers haben sich am Sonntagnachmittag für die 2:5-Heim-Niederlage vom Freitag revanchiert: Die Langnauer feierten einen 4:2-Erfolg bei den Rapperswil-Jona Lakers und verhinderten damit, dass die weiterhin zwölftplatzierten St. Galler in der Tabelle an ihnen vorbeiziehen.

Der Schlüssel zum erst 2. Langnau-Sieg aus den letzten 11 Spielen lag im Boxplay: Bis Spielmitte lagen die Gäste am Obersee mit 1:2 zurück, doch dann kamen sie besser mit den vielen Strafen zurecht.

Legende: Grosser Jubel bei den SCL Tigers Beim Sieg auswärts am Obersee. Freshfocus/Thomas Oswald

Harri Pesonen, der bereits das 1. Tor erzielt hatte, traf in der 35. Minute in Unterzahl erst zum 2:2. Im Schlussdrittel legte Saku Mäenalanen nach einer Lakers-Unachtsamkeit gleich mit einem 2. Shorthander zum 3:2 nach. Für die Tigers waren es die ersten Tore überhaupt in dieser Saison, die ihnen mit einem Mann weniger gelangen.