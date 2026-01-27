Legende: Schenkten sich nichts Die SCL Tigers und Bern. Keystone/Marcel Bieri

Der SC Bern gewinnt gegen die SCL Tigers in der Overtime. Im anderen Derby des Abends behalten die ZSC Lions gegen Kloten das bessere Ende für sich.

Leader Davos beendet das Zuger Zwischenhoch jäh (4:1) und kann nicht mehr von den direkten Playoff-Plätzen verdrängt werden.

Weitere Siege feiern Biel, Freiburg und Lugano.

SCL Tigers – Bern 3:4 n.V.

Ein spektakuläres Berner Derby vor ausverkauften Rängen wurde zur Beute des SCB. Benjamin Baumgartner bescherte den «Mutzen» in der vierten Minute der Verlängerung nach einer feinen Einzelleistung den Zusatzpunkt. Bern gewann damit auch das vierte Duell mit den Tigers. Mit dem Schwung von zuletzt drei Siegen in Folge war der SCB dominant gestartet. Das einzige Tor des Startdrittels erzielte dann aber das Heimteam: Saku Mäenalanen war 39 Sekunden vor der ersten Sirene erfolgreich. Das zweite Drittel begann Bern in Unterzahl – und prompt schlug Mäenalanen noch einmal zu. Die Wende folgte auf dem Fuss: Waltteri Merelä, und Doppeltorschütze Hardy Häman Aktell stellten noch vor Drittelsende auf 3:2. Dario Allenspach glich für die Tigers noch einmal aus.

Davos – Zug 4:1

37 Sekunden brauchte Davos für den Führungstreffer. Tino Kessler eroberte die Scheibe gegen Tobias Geisser und überwand im Nachschuss auch Leonardo Genoni. Einen Schuss von Sven Jung lenkte Brendan Lemieux wenig später zum 2:0 ab. Zug konnte von Glück reden, mit nur zwei Toren Rückstand in die erste Pause gehen zu können: Davyd Barandun hämmerte die Scheibe an die Latte. Verpasstes holten die Davoser im Schlussdrittel nach. Lemieux und Kessler machten sich beide zu Doppeltorschützen, Sven Senteler gelang noch die Zuger Ehrenmeldung. Während Zugs Zwischenhoch nach der Amtsübernahme von Benoît Groulx (Start mit zwei Siegen) endete, kann der HCD nicht mehr aus den Top 6 verdrängt werden und hat damit das Playoff-Ticket definitiv gelöst.

Kloten – ZSC Lions 2:4

Auch aus dem vierten Zürcher Derby der Saison gingen die ZSC Lions als Sieger hervor und versetzten dem taumelnden Kantonsrivalen einen weiteren Schlag im Kampf um einen Play-In-Platz. Zwar zeigte Kloten im Schlussdrittel Moral und tilgte dank Toren von Dario Meyer und Mischa Ramel bis zur 57. Minute einen 0:2-Rückstand. Jesper Fröden durfte eine Minute vor Schluss aber erneut für die Lions jubeln, ehe Sven Andrighetto mit seinem zweiten Tor des Abends ins verwaiste Tor traf.

Lugano – Lakers 7:3

Die Lakers waren beim Gastspiel in Lugano zu Beginn völlig überfordert. Vier Strafen nahmen die St. Galler im Strafdrittel, eine davon nutzte Brendan Perlini zum 2:0 aus. Davor hatte Carrick Connor, torgefährlichster Verteidiger der Tessiner, seine Farben aus dem Slot in Front geschossen. Giovanni Morini sorgte für die beruhigende 3:0-Führung zur ersten Pause. Verkehrte Welt dann in Drittel Nummer 2: Keine zwei Minuten waren gespielt, da hiess es nur noch 2:3. Tyler Moy, zuletzt in acht Partien ohne Treffer, machte mit seinem Doppelpack gar das 3:3 perfekt. Letztlich war es dann doch Lugano, das nach zwei Niederlagen in Serie auf die Siegesstrasse zurückkehrte: Calvin Thürkauf (55.), Dario Simion (58.), Zack Sanford (59./Empty-Netter) und Einar Emanuelsson (60.) liessen die Heimfans spät jubeln.

Biel – Ajoie 6:3

Wieder bis auf drei Punkt(e) an die Play-In-Plätze herangerückt ist Biel. Yanick Stampfli und Jungtalent Mark Sever brachten die Seeländer auf Kurs. Eine Strafe gegen Rodwin Dionicio nutzte Jonathan Hazen zum Anschlusstor. Der Bieler Sünder fiel danach wieder positiv auf: Beim 3:1 durch Fabio Hofer liess sich Dionicio den zweiten Assist des Abends gutschreiben. Das Schlusslicht kam danach zwar noch einmal heran, der zweite Sieg im dritten Spiel unter Christian Dubé für die Seeländer geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Freiburg – Ambri 4:3 n.V.

Text folgt

National League