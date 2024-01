National League am Dienstag

Legende: Feierte einen geglückten Einstand Kloten-Trainer Stephan Mair. Keystone/Patrick B. Kraemer

Der EHC Kloten feiert in der National League im ersten Spiel unter Trainer Stephan Mair einen 3:2-Sieg gegen Genf-Servette.

Der SC Bern entscheidet das Derby gegen den EHC Biel mit 3:2 für sich.

Die ZSC Lions feiern einen 5:2-Heimsieg gegen Lugano, auch die Lakers, die Tigers und Ambri siegen.

Zug setzt sich im Spitzenspiel in Freiburg mit 4:3 durch.

Kloten – Genf-Servette 3:2

Die Zürcher setzten ihren Siegeszug auch gegen den Meister fort und feierten bereits den fünften Sieg in Serie. Gleichzeitig bescherten sie ihrem neuen Trainer Stephan Mair einen Einstand nach Mass. In einer engen Partie avancierte Dominik Diem zum Matchwinner. Dem Center gelang in der 46. Minute mit seinem dritten Saisontor der Siegtreffer. Zuvor hatte Kloten eine 2:0-Führung (Tore von Harrison Schreiber und Tyler Morley im Startdrittel) aus der Hand gegeben. Eliot Berthon und Josh Jooris glichen das Geschehen bis zur 45. Minute aus. Die Antwort der Gastgeber durch Diem folgte aber postwendend. In der Schlussphase hielt Kloten dem Genfer Druck stand und brachte den Sieg über die Zeit.

Bern – Biel 3:2

Der SCB hat sein Zwischentief von Mitte Januar mit vier Niederlagen in Folge definitiv überwunden. Im Derby gegen Biel fuhr das Team von Trainer Jussi Tapola den dritten Erfolg de suite ein. Marco Lehmann, Fabian Ritzmann und Joona Luoto verwandelten einen frühen Rückstand bis zur 48. Minute in eine 3:1-Führung. Die Bieler schöpften dank einem Treffer von Yannick Rathgeb in der 57. Minute noch einmal Hoffnung. Trotz einer Schlussoffensive wollte den Gästen der Ausgleich aber nicht mehr gelingen.

ZSC Lions – Lugano 5:2

Nach neun Spielen ohne Tor platzte bei ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers am vergangenen Freitag gegen Biel der Knoten (2 Tore). Und der Lette legte vier Tage später nach: Beim 5:2-Heimsieg gegen Lugano traf Balcers erneut doppelt. Besonders sehenswert war das Game-Winning-Goal in der 46. Minute: Balcers schloss ein Solo übers ganze Feld erfolgreich ab. Die anderen Treffer für den Leader schossen Denis Malgin (2) und Sven Andrighetto, womit die erste Sturmreihe für sämtliche Tore verantwortlich zeichneten. Bei Lugano, das 1:0 und 2:1 führte, zog Verteidiger Mirco Müller (-4) einen unglücklichen Abend ein.

Lakers – Lausanne 4:1

Lausanne rannte beim Gastspiel in Rapperswil-Jona lange Zeit glücklos gegen Lakers-Keeper Melvin Nyffeler an. Erst mit dem 44. (!) Torschuss glückte den Waadtländern in der 54. Minute endlich der erste Treffer. Es war das Anschlusstor zum 1:2. Dennoch konnte Lausanne keine Punkte vom Obersee mitnehmen. Denn Jeremy Wick und Dominic Lammer schossen die St. Galler mit zwei «Empty-Nettern» zum 4:1-Erfolg.

SCL Tigers – Davos 4:2

Die SCL Tigers kamen gegen den HC Davos zum vierten Erfolg in den letzten fünf Partien. Gleichzeitig feierten die Emmentaler den ersten Heimsieg gegen die Bündner seit 2019. Die Vorentscheidung fiel in der 48. Minute, als Saku Mäenalanen im Powerplay zum 3:2 traf. Der Davoser Michael Fora hatte zuvor für einen Check im Kopfbereich eine Fünfminutenstrafe plus Spieldauer kassiert. Mäenalanen schoss auch den «Empty-Netter» zum Schlussresultat.

Ambri-Piotta – Ajoie 4:1

Die Leventiner entschieden auch das dritte Saisonduell mit den Jurassiern für sich und fand nach der 2:3-Niederlage nach Penaltyschiessen am Samstag zurück in die Erfolgsspur. Für Ajoie war es derweil die fünfte Pleite in Serie. Den Grundstein für den Sieg legten die Gastgeber im Startdrittel. Inti Pestoni, Tommaso De Luca und Manix Landry sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Landrys zweiter Treffer des Abends kurz vor Spielhälfte war bereits die Vorentscheidung.