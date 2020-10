Legende: Derby-Zeit während Corona Die Kapazität der Tissot-Arena ist auf 1000 Personen begrenzt. Keystone

EHC Biel - SC Bern

3777 Personen waren am Samstag in der Bieler Tissot-Arena zugegen, um sich das Spiel gegen die ZSC Lions anzuschauen. So viele werden es in nächster Zukunft nicht mehr sein. Nach den neusten Corona-Massnahmen der Berner Kantonsregierung werden am Dienstag – ausgerechnet im Berner Derby gegen den SCB – nur 1000 Fans erlaubt sein.

Alle Spiele, alle Tore im «powerplay» Zusammenfassungen sämtlicher Spiele sehen Sie am Dienstagabend um 22:20 Uhr auf SRF zwei in der Eishockey-Sendung «powerplay».

Die Vorfreude auf die Affiche ist aber nicht nur deshalb getrübt. Beide Klubs haben einen harzigen Saisonstart erwischt. Bern konnte bisher erst einen Sieg einfahren, zuletzt setzte es sogar 3 Nuller in Serie ab. Kein Wunder, stehen die «Mutzen» im Klassement an 11. Position. Biel musste gegen die Lions zuletzt eine 1:5-Klatsche einstecken und liegt in der Tabelle auf Platz 8.

Ambri-Piotta - Lausanne HC

Auf einen erfolgreichen Saisonauftakt darf Lausanne (2.) zurückschauen. Die Waadtländer konnten 4 ihrer 6 Partien siegreich gestalten, zuletzt bezwang man den EV Zug auswärts 3:0. Ab 19:45 Uhr steht das Gastspiel bei Ambri-Piotta (9.) an.

Die Leventiner gingen in 5 von 6 Saisonspielen als Verlierer vom Eis. Besonders die Heimschwäche sticht ins Auge. Von 3 Partien vor eigenem Anhang konnten die «Biancoblu» nur eine gewinnen – das ist die schlechteste Bilanz der gesamten National League. In Anbetracht dessen wäre ein Waadtländer Auswärtssieg wenig überraschend.

SCL Tigers - Rapperswil-Jona

Im 3. Duell des Abends wollen die SCL Tigers (12.) die rote Laterne abgeben. Zu Gast sind die Rapperswil-Jona Lakers (7.), die auswärts zuletzt mit 2:9 vom HCD deklassiert wurden. Aber auch die Emmentaler wissen, wie sich eine Ohrfeige anfühlt. Vor 5 Tagen gingen sie in Genf mit 1:8 unter. Die Rehabilitation folgte dann immerhin mit einem 3:2-Erfolg nach Overtime gegen Ambri.