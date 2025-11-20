National-League-Leader Davos muss die erste Heimniederlage einstecken. Ambri entführt beim 6:4 drei Punkte aus dem Bündnerland.

Lugano unterliegt Freiburg zuhause 0:4 und verpasst den Sprung auf Platz 3.

Davos – Ambri 4:6

Die Zahl 13 bringt Davos kein Glück. Im 13. Auftritt vor heimischem Publikum mussten die Bündner zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft als Verlierer vom Eis. Dass Ambri der Gegner war, entbehrte nicht einer gewissen Logik. Die Leventiner feierten den 6. Sieg in Serie in Davos und den 8. in den letzten 9 Duellen. Die beiden Teams boten den Fans eine packende Partie: 0:2, 3:2, 3:4, 4:4, 4:6 lautete die Torfolge. Das entscheidende 5:4 für die Gäste schoss Dominic Zwerger in der 59. Minute nach magistraler Vorarbeit von Chris DiDomenico, der sich insgesamt 3 Assists gutschreiben liess. 49 Sekunden vor dem Ende machte Alex Formenton mit einem Schuss ins leere Gehäuse alles klar.

Lugano – Gottéron 0:4

Nach über einem Monat hat sich auch Lugano im heimischen Stadion wieder einmal geschlagen geben müssen. Freiburg stoppte den Höhenflug der Tessiner mit zuletzt 8 Siegen aus 9 Spielen und reagierte seinerseits auf die Pleite gegen Ambri am letzten Samstag. Marcus Sörensen eröffnete das Skore in der 10. Minute, Julien Sprunger erhöhte im Mitteldrittel. Dann passierte lange nichts mehr, Lugano bremste sich mit mehreren Strafen selber aus. Jacob de la Rose (55.) und Christoph Bertschy mit einem Empty-Netter (59.) machten schliesslich den Deckel drauf. Mit einem Sieg hätte Lugano einen Sprung vom 7. auf den 3. Rang machen können. Diesen nimmt nun Gottéron ein.

National League