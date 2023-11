Der Sieg der Lausanner war verdient. Erst in der 25. Minute gelang Michael Hügli nach einem Abpraller die überfällige Führung für Lausanne. Auch, weil das zweitschlechteste Überzahlspiel der Liga in drei Powerplays erneut nicht reüssierte, blieb es bis zum Schluss spannend.

Der HCD kam im zweiten Spiel in der Westschweiz innerhalb von 24 Stunden nach dem erfolgreichen Gastspiel in Genf nicht auf Touren. Bereits am Mittwoch hatten die Bündner deutlich weniger Abschlüsse als der Gegner zu verzeichnen gehabt, gegen Lausanne mangelte es aber an Effizienz. Zudem zeigte Goalie Kevin Pasche erneut eine starke Leistung.

Zweiter Shutout für Lausannes Ersatzkeeper

Der 20-jährige Ersatz für den verletzten Stammkeeper Connor Hughes musste für seinen zweiten Shutout im erst vierten National-League-Spiel «nur» 23 Schüsse abwehren – die meisten davon im Schlussdrittel. Der Endspurt der Bündner kam aber zu spät. Mit dem Erfolg kletterten die Waadtländer über den Strich auf den 6. Platz und schlossen bis auf einen Punkt zu Davos auf.