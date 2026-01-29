Legende: «Geht der rein?» Die Antwort lautet nein. Freiburgs Jacob de la Rose konnte sich gegen Genf nicht als Torschütze auszeichnen. Keystone/MARTIAL TREZZINI

Für Fribourg-Gottéron ist die Playoff-Qualifikation in der National League nach dem 8. Sieg in Folge zum Greifen nah.

Die Lakers verlieren die direkten Playoff-Plätze aus den Augen, Ambri holt im Tessiner Derby wichtige Punkte im Kampf gegen die Playouts.

Genf – Freiburg 3:5

Fribourg-Gottéron nimmt unaufhaltbar Kurs auf die Playoffs. Der Auswärtssieg in Genf war bereits der 8. Erfolg in Serie. Den Grundstein dafür legten die Gäste mit 4 Toren bereits im Startabschnitt. Der Treffer zum 3:1 durch Christoph Bertschy war ein Shorthander. Der Arbeitstag von Robert Mayer war danach bereits zu Ende, Stéphane Charlin erbte dessen Platz zwischen den Pfosten. Nach einem torlosen Mitteldrittel fielen im Schlussabschnitt zwar noch drei Tore, näher als bis auf zwei Treffer kam Servette jedoch nicht mehr heran. Mit einem Heimsieg am Freitag gegen Kloten können die Freiburger das Playoff-Ticket lösen.

Lakers – Davos 3:4

Davos hat die Playoff-Qualifikation bereits im Sack – das hält die Bündner aber nicht davon ab, weiter Gas zu geben. Auf Matej Stransky trifft dies in besonderem Masse zu. Der Tscheche erzielte im Mittelabschnitt seine Saisontore 22 und 23. Auf Seiten des Heimteams traf auch Rückkehrer Nicklas Jensen doppelt, wobei der zweite Treffer des Dänen zum 3:4 noch einmal für spannende Schlussminuten sorgte. Der Ausgleich und damit ein Punktgewinn gelang den Lakers nicht mehr. Im Kampf um die direkten Playoff-Plätze wäre dieser enorm wichtig gewesen, so aber beträgt der Rückstand auf Rang 6 nach der 4. Niederlage in Serie weiter 9 Punkte.

Ambri – Lugano 3:2

Ambri hat im ersten Spiel unter Jussi Tapola einen Sieg im Tessiner Derby gefeiert. Die Entlassung von Éric Landry und René Matte respektive die Installierung des Finnen als neuer Trainer war am späten Dienstagabend nach der knappen Niederlage in Freiburg bekanntgeworden. Im Heimspiel gegen den Kantonsrivalen hätte Ambri gemessen an den Torabschlüssen nach dem Mitteldrittel höher als 2:1 führen müssen. Im Schlussabschnitt waren es dann die Luganesi, die deutlich mehr Chancen kreierten. Nach dem Empty-Netter durch Alex Formenton verkürzten die Gäste durch Dario Simion noch einmal, die Zusatzschlaufe konnten sie aber nicht mehr erzwingen. Ambri holte damit wichtige Punkte im Kampf gegen die Playouts und schob sich vorerst vor Kloten auf Rang 12.

