Im einzigen National-League-Spiel des Tages fahren die Genfer einen 3:1-Heimsieg gegen die SCL Tigers ein.

Legende: Kehren mit einem Erfolg aus der Nati-Pause zurück Die Spieler von Genf-Servette. Laurent Daspres / Freshfocus

Das drittbeste Heimteam empfang die drittschwächste Auswärtsmannschaft – doch so klar wie auf dem Papier war die Angelegenheit auf dem Genfer Eis nicht. Im Mitteldrittel glich André Petersson für die Emmentaler die frühe Führung durch Simon Le Coultre aus.

Den Sieg vergaben di SCL Tigers im letzten Drittel, als sie eineinhalb Minuten doppelte Überzahl nicht nutzen konnten. Besser machte es Servette: Gut sechs Minuten vor Schluss schlug Jimmy Vesey seinerseits im Powerplay zu. In der Folge machte Tim Bozon, der bei den ersten beiden Goals assistiert hatte, ins leere Tor alles klar.

Bei den Langnauern wechseln sich Sieg und Niederlage damit weiter ab. Sie haben nun abwechslungsweise dreimal verloren (auswärts) und zweimal gewonnen (zuhause). Genf kehrt derweil nach zwei Pleiten auf die Siegerstrasse zurück und rückt auf Rang 4 vor.

National League