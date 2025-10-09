Die «Drachen» behalten gegen die Gäste aus Kloten im Penaltyschiessen das bessere Ende für sich.

Legende: Behielten das bessere Ende für sich Die Spieler von Fribourg-Gottéron Keystone / Peter Klaunzer

Eine Partie mit Klotener Beteiligung ist in der laufenden National-League-Saison fast immer ein Spiel auf Messers Schneide. Bisher endete nur ein Duell mit mehr als zwei Toren Unterschied. Auch das erste Aufeinandertreffen mit Fribourg-Gottéron wogte hin und her und wurde erst im Penaltyschiessen entschieden.

Im Shootout liess sich Freiburg-Goalie Reto Berra nicht bezwingen, während seine Vorderleute zwei Mal einnetzten und den 4:3-Sieg sicherstellten. Die Freiburger entschieden damit auch das dritte Penaltyschiessen für sich, während Kloten weiter auf den ersten Sieg im Shootout warten muss.

Nur zwei Strafen

44 Minuten lang hatten die Fans in der Freiburger Arena zwar viele Chancen, aber nur ein Tor zu sehen bekommen. Im Schlussdrittel kamen die Zuschauer dann auf ihre Kosten. Erst erhöhte Jacob de la Rose auf 2:0, ehe Kloten innert 1:28 Minuten wieder ausglich. Auch die erneute Freiburger Führung durch eine sehenswerte Einzelleistung von Verteidiger Michael Kapla hatte lediglich gut eineinhalb Minuten Bestand, ehe Robert Leino auf 3:3 stellte.

