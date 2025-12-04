Auf das 2:6 in Davos folgt für die Genfer 24 Stunden später ein 2:5 in der Leventina. Servette verschläft den Start.

Legende: Jubel in der Leventina Ambri schickt Servette ohne Punkte nach Hause. Keystone/Andrea Branca

Am Mittwoch die Reise ins Bündner Landwassertal, am Donnerstag dann ins Tessin: Doch der Genfer Roadtrip hat sich so gar nicht gelohnt, auf das 2:6 in Davos folgte eine 2:5-Pleite bei Ambri-Piotta.

Die Leventiner führten schon nach sechs Minuten 2:0 und nach dem ersten Drittel 3:0. Michael Joly (2.), Jesse Virtanen (6.) und Miles Müller (17.) erzielten die drei Tore. Ambri legte los wie die Feuerwehr und profitierte davon, dass der Gegner vom Vorabend und von den langen Reisen geschafft wirkte.

Erster Sieg-Hattrick für Ambri?

Der HC Ambri-Piotta gewann zum vierten Mal in dieser Saison zwei Partien hintereinander. Drei Siege in Serie gelangen noch nie. Am Sonntag reisen die Leventiner für die nächste Partie nach Kloten, zum Tabellen-13.

Als Servette im letzten Abschnitt innerhalb von 42 Sekunden auf 2:3 verkürzte, reagierte Ambri bloss 40 Sekunden später mit dem 4:2 durch Chris Tierney. Für den Genève-Servette Hockey Club geht das Stressprogramm dieser Woche bereits am Samstag mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Ajoie weiter.

National League