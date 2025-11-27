Legende: Stéphane Charlin hat das Nachsehen Tobias Geisser schiebt den Puck zum 1:0 für Zug ins Genfer Tor. Keystone/Philipp Schmidli

Nach drei Niederlagen in Serie hat der EVZ in dieser Woche definitiv die Kurve gekriegt. Nachdem Zug am Dienstag bereits Bern mit 4:2 geschlagen hatte, behielten die Zentralschweizer am Donnerstag auch gegen Genf-Servette die Oberhand. Der EVZ gewann eine umkämpfte Partie in der heimischen OYM Hall mit 3:1.

Entscheidendes 1. Drittel

Verteidiger Tobias Geisser brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Front, nachdem er im Gewühl die Übersicht behielt und Stéphane Charlin im Genfer Tor überlistete. Noch vor der ersten Pausensirene doppelte Zug dank einem Powerplay-Treffer von Sven Senteler nach (17.).

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste besser ins Spiel und dominierten das Geschehen, lange allerdings ohne zu reüssieren. 14 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels klappte es dann doch noch mit dem 1:2-Anschlusstor. Dafür verantwortlich zeichnete der erst 18-jährige Simas Ignatavicius.

Zu mehr reichte es den Genfern indes nicht mehr. Kurz vor Schluss machte Dominik Kubalik mit dem 3:1 ins leere Tor alles klar. Zug klettert dank des 2. Siegs in Serie auf den 5. Platz.

