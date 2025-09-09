National League am Freitag
-
Audio-Konferenz: Die Lions am Obersee, Kellerduell in Ambri
Es steht die nächste National-League-Runde mit 5 Partien an: Verfolgen Sie die Freitagsspiele der National League hier in der Audio-Konferenz.
Die National League geht am Freitag in die nächste Runde – auf dem Programm stehen 5 Partien. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:
- Ambri - Ajoie (live aus dem Stadion)
- Lausanne - Biel (live aus dem Stadion)
- Lakers - ZSC Lions (live aus dem Stadion)
- Zug - Servette (live aus dem Stadion)
- Lugano – SCL Tigers
Resultate National League