 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

National League am Freitag Audio-Konferenz: Die Lions am Obersee, Kellerduell in Ambri

Es steht die nächste National-League-Runde mit 5 Partien an: Verfolgen Sie die Freitagsspiele der National League hier in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Teilen

Die National League geht am Freitag in die nächste Runde – auf dem Programm stehen 5 Partien. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:

  • Ambri - Ajoie (live aus dem Stadion)
  • Lausanne - Biel (live aus dem Stadion)
  • Lakers - ZSC Lions (live aus dem Stadion)
  • Zug - Servette (live aus dem Stadion)
  • Lugano – SCL Tigers

Resultate National League

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)