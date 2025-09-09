National League am Freitag
-
Audio-Konferenz mit Ambri – Davos und Biel – Zug
Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 7 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.
Die Audio-Konferenz begleitet die Freitags-Vollrunde in der National League wie folgt:
- Ambri – Davos (live aus dem Stadion)
- Biel – Zug (live aus dem Stadion)
- Kloten – SCL Tigers (live aus dem Stadion)
- Rapperswil-Jona Lakers – Freiburg (live aus dem Stadion)
- Ajoie – Lugano
- Genf-Servette – Bern
- Lausanne – ZSC Lions
Resultate National League