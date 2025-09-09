Inhalt

National League am Freitag - Audio-Konferenz mit Ambri – Davos und Biel – Zug Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 7 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

Legende: Treffen am Freitag in der Leventina aufeinander Ambri-Piotta und Davos. Freshfocus/Michela Locatelli Die Audio-Konferenz begleitet die Freitags-Vollrunde in der National League wie folgt: Ambri – Davos (live aus dem Stadion)

Biel – Zug (live aus dem Stadion)

Kloten – SCL Tigers (live aus dem Stadion)

Rapperswil-Jona Lakers – Freiburg (live aus dem Stadion)

Ajoie – Lugano

Genf-Servette – Bern

Lausanne – ZSC Lions Resultate National League Aktuelle Spiele & Tabelle

