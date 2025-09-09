 Zum Inhalt springen

National League am Freitag Audio-Konferenz mit Ambri – Davos und Biel – Zug

Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 7 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Ambri und Davos.
Legende: Treffen am Freitag in der Leventina aufeinander Ambri-Piotta und Davos. Freshfocus/Michela Locatelli

Die Audio-Konferenz begleitet die Freitags-Vollrunde in der National League wie folgt:

  • Ambri – Davos (live aus dem Stadion)
  • Biel – Zug (live aus dem Stadion)
  • Kloten – SCL Tigers (live aus dem Stadion)
  • Rapperswil-Jona Lakers – Freiburg (live aus dem Stadion)
  • Ajoie – Lugano
  • Genf-Servette – Bern
  • Lausanne – ZSC Lions

