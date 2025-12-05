Legende: Hart umkämpftes Duell Mikko Lehtonen (ZSC) gegen Enzo Guebey (Davos). Nico Ilic/freshfocus

Im Duell Meister vs. Leader der National League behalten die ZSC Lions in Davos im Penaltyschiessen die Oberhand.

Biel kommt gegen die Lakers nach Rückstand zurück und siegt 3:2 n.P.

Zug verliert auch das dritte Saisonduell mit Langnau, Lugano schlägt Kloten ebenfalls zum dritten Mal.

Davos – ZSC Lions 2:3 n.P.

15 von 16 Heimspielen hatte Davos in der laufenden Saison bislang für sich entscheiden können. Am Freitag kam eine seltene Niederlage hinzu. Im Duell mit dem Meister retteten sich die Bündner wie so oft in dieser Saison in extremis in die Verlängerung. Yannick Frehner traf in der 59. Minute und einem Durcheinander vor dem Zürcher Tor zum umjubelten 2:2-Ausgleich. Im Penaltyschiessen sicherte sich der ZSC zum ersten Mal in dieser Saison den Zusatzpunkt. Vinzenz Rohrer und Jesper Fröden trafen für die Zürcher, während auf Davoser Seite nur Simon Ryfors erfolgreich war.

Lakers – Biel 2:3 n.P.

Die Special Teams brachten Biel beim Gastspiel am Obersee zurück in die Partie: Fabio Hofer in Überzahl (34.) und Gaëtan Haas in Unterzahl (36.) glichen das Spiel für die Seeländer innert 1:14 Minuten wieder aus. Beim 2:2 blieb es bis zur Schlusssirene und nach der Verlängerung. Auch im Penaltyschiessen gab Rapperswil-Jona eine 2:0-Führung preis. Biel traf nach drei Fehlschüssen zu Beginn drei Mal in Folge und sicherte sich den Zusatzpunkt.

Langnau – Zug 3:1

Michael Liniger ist auch bei seinem dritten Duell mit den SCL Tigers als Cheftrainer des EVZ sieglos geblieben. Der gebürtige Emmentaler sah, wie seine Mannen in Langnau einen kraftlosen Auftritt hinlegten und vor allem offensiv zu selten ihre Klasse aufblitzen liessen. Das Game-Winning-Goal ging auf das Konto von Jérôme Bachofner, der in der 49. Minute etwas glücklich an die Scheibe kam und das 2:1 erzielte. Das 3:1 von Topskorer Andre Petersson ins leere Zuger Tor war nur noch Zugabe.

Lugano – Kloten 4:1

Das formstarkte Lugano hat Kloten die die vierte Niederlage in Folge zugefügt. Das Heimteam führte nach rund 10 Minuten dank Toren von Giovanni Morini (3.) und Zach Sanford mit 2:0. Letzter erwischte Kloten-Keeper Ludovic Waeber mit einem «Buebetrickli». Kurz vor Ende des Mittelabschnitts stellte Jesper Peltonen in Unterzahl auf 3:0. Für den Verteidiger war es der erste Saisontreffer. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Dario Meyer (40.) reichte es Kloten nicht mehr. Für Lugano war es der dritte Sieg im dritten Aufeinandertreffen der Saison.

Ajoie – Fribourg-Gottéron 1:5

Der leichte Aufwärtstrend von Ajoie – zuletzt gab es für das Schlusslicht zwei Siege in Serie – nahm am Freitag ein Ende. Nach einem torlosen Startdrittel übernahmen die Gäste aus Freiburg im Mittelabschnitt die Kontrolle und gingen durch die Saisonpremiere von Andrea Glauser in Führung (25.). Michael Kapla (31.) und Marcus Sörensen (39.) in doppelter Überzahl trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

