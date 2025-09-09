Inhalt
National League am Freitag
Eishockey live: Berns nächste Prüfung beim ZSC, der Leader in Zug
Es steht die nächste National-League-Runde mit 6 Partien an: Verfolgen Sie die Freitagsspiele der National League hier in der Audio-Konferenz.
Die National League geht am Freitag in die nächste Runde – auf dem Programm stehen 6 Partien. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:
- ZSC Lions - SC Bern (live aus dem Stadion)
- SCL Tigers - Ajoie (live aus dem Stadion)
- EV Zug - Lausanne (live aus dem Stadion)
- EHC Kloten - Biel (live aus dem Stadion)
- Fribourg-Gottéron - Rapperswil-Jona Lakers
- Genf-Servette - Lugano
Resultate National League
