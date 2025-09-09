 Zum Inhalt springen

National League am Freitag Eishockey live: Berns nächste Prüfung beim ZSC, der Leader in Zug

Es steht die nächste National-League-Runde mit 6 Partien an: Verfolgen Sie die Freitagsspiele der National League hier in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Die National League geht am Freitag in die nächste Runde – auf dem Programm stehen 6 Partien. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:

  • ZSC Lions - SC Bern (live aus dem Stadion)
  • SCL Tigers - Ajoie (live aus dem Stadion)
  • EV Zug - Lausanne (live aus dem Stadion)
  • EHC Kloten - Biel (live aus dem Stadion)
  • Fribourg-Gottéron - Rapperswil-Jona Lakers
  • Genf-Servette - Lugano

Resultate National League

