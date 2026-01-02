Legende: Erzielten das erste NL-Tor des Jahres Die Genfer mit Torschütze Jimmy Vesey, Markus Granlund, Sakari Manninen und Jesse Puljujärvi. Freshfocus/Laurent Dapres

Die ZSC Lions unterliegen im ersten National-League-Spiel 2026 in Genf mit 3:5.

Der SC Bern dreht die Partie gegen Ajoie und schlägt die Jurassier zum ersten Mal in dieser Saison.

Am Freitag stehen vier weitere National-League-Partien an.

Genf – ZSC Lions 5:3

Genf-Servette hat das Jahr 2026 mit einem Sieg lanciert. Im Duell mit den ZSC Lions, die vor der Partie nur einen Punkt weniger als die Genfer auf dem Konto hatten, zog das Heimteam einer Aufholjagd der Gäste schnell den Zahn. Rudolfs Balcers und Nicolas Baechler hatten einen 0:2-Rückstand für die Zürcher zu Spielhälfte zwar zum 2:2 ausgeglichen. Doch Simon le Coultre (35.), Sakari Manninen (51.) und Jesse Puljujärvi (60.) sorgten dafür, dass auch das dritte Direktduell der Saison an die Genfer ging.

Ajoie – Bern 3:4

Der SC Bern hat die dritte Saisonniederlage gegen Schlusslicht Ajoie dank einer Wende verhindern können. Nach einem 0:2-Rückstand brachte Alain Graf zuerst die Hoffnung zurück, dann glich Waltteri Merelä die Partie aus (51.). Victor Ejdsell und Ramon Untersander stellten in den Schlussminuten auf 4:2, der Anschlusstreffer zum 3:4 43 Sekunden vor Schluss kam dann zu spät.

